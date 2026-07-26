Les mouvements d'un nouveau-né font sensation sur Internet (vidéo)

·183·Monde
Les mouvements d'un nouveau-né font sensation sur Internet (vidéo)

Une vidéo sincère mettant en scène un bébé tout juste né a attiré l'attention de millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. On y voit le nouveau-né agripper fermement le stéthoscope dans la main du médecin et refuser de le lâcher.

Bien que le médecin essaie de récupérer le stéthoscope, le bébé tente de ne pas le laisser partir. C'est précisément ce moment adorable qui a fait sourire tous ceux qui ont visionné la vidéo.

Vue des millions de fois en peu de temps, la vidéo a recueilli des commentaires d'utilisateurs qualifiant le bébé, sur le ton de l'humour, de « futur médecin » ou affirmant qu'« il a choisi son métier dès sa naissance ».

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Russie fait allusion à l'Ukraine, et Tokaïev suggère une autre voie...La Russie fait allusion à l'Ukraine, et Tokaïev suggère une autre voie...Aujourd'hui, 19:39L'Iran promet des représailles à l'Ukraine après l'attaque d'un navire marchand dans la mer CaspienneL'Iran promet des représailles à l'Ukraine après l'attaque d'un navire marchand dans la mer CaspienneAujourd'hui, 19:28Forte baisse de l'opinion envers Zelensky en Pologne : 75,8 % d'avis négatifs...Forte baisse de l'opinion envers Zelensky en Pologne : 75,8 % d'avis négatifs...Aujourd'hui, 19:24Invité surprise dans un aéroport de New York : un raton laveur tombe du plafond (vidéo)Invité surprise dans un aéroport de New York : un raton laveur tombe du plafond (vidéo)Aujourd'hui, 18:42En Chine, des personnes fuyant la chaleur se reposent en se couchant dans le métroEn Chine, des personnes fuyant la chaleur se reposent en se couchant dans le métroAujourd'hui, 18:29Le mouvement rapide d'un chien a sauvé un enfant d'un accidentLe mouvement rapide d'un chien a sauvé un enfant d'un accidentAujourd'hui, 18:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances