Les mouvements d'un nouveau-né font sensation sur Internet (vidéo)

Une vidéo sincère mettant en scène un bébé tout juste né a attiré l'attention de millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. On y voit le nouveau-né agripper fermement le stéthoscope dans la main du médecin et refuser de le lâcher.

Bien que le médecin essaie de récupérer le stéthoscope, le bébé tente de ne pas le laisser partir. C'est précisément ce moment adorable qui a fait sourire tous ceux qui ont visionné la vidéo.

Vue des millions de fois en peu de temps, la vidéo a recueilli des commentaires d'utilisateurs qualifiant le bébé, sur le ton de l'humour, de « futur médecin » ou affirmant qu'« il a choisi son métier dès sa naissance ».