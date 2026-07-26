Un duo surprise pour la Coupe du Monde 2038 : le tournoi pourrait se dérouler en France et en Allemagne

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Un duo surprise pour la Coupe du Monde 2038 : le tournoi pourrait se dérouler en France et en Allemagne

Une fois les hôtes des Coupes du Monde 2030 et 2034 officiellement désignés, le monde du football tourne son regard vers la prochaine édition : la Coupe du Monde 2038. En Europe, le nom de la France est de plus en plus évoqué dans la course à l'organisation. Cependant, les experts et les cercles politiques discutent activement de la possibilité d'organiser ce tournoi en partenariat avec l'Allemagne.

Zamin.uz analyse les opportunités pour l'accueil de la future Coupe du Monde, les exigences renforcées de la FIFA et les détails de ce partenariat majeur attendu.

1. La riche expérience et la base existante de la France

Ces dernières années, la France a accumulé une immense expérience dans l'organisation de grands événements sportifs internationaux. En remportant l'organisation de l'Euro 2016, des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des Jeux Olympiques d'hiver 2030, le pays a prouvé que ses infrastructures et son potentiel organisationnel sont de haut niveau.

  • L'héritage de l'Euro 2016 : Le pays dispose déjà d'arènes de classe mondiale telles que le Stade de France, le Stade Vélodrome de Marseille, le Groupama Stadium de Lyon, le Stade Pierre-Mauroy et le Parc des Princes.

  • Infrastructures prêtes : La France est considérée comme l'un des pays disposant des conditions les plus optimales en termes de réseaux hôteliers, de logistique et de système de transport.

2. Les nouvelles exigences de la FIFA et le risque du format à 64 équipes

Cependant, ces dernières années, les exigences de la FIFA envers les hôtes de la Coupe du Monde se sont considérablement durcies. Surtout à un moment où le nombre d'équipes nationales participant au tournoi à l'avenir devrait atteindre 64 équipes le fait qu'un seul pays accueille le tournoi seul nécessite des ressources colossales.

Le problème des stades :

La France peut actuellement proposer environ 12 stades répondant aux normes internationales. Mais pour un tournoi mondial avec 64 équipes, cela pourrait ne pas suffire, nécessitant la rénovation, l'agrandissement ou la construction de nouvelles arènes.

Hébergement de la CDM 2038 : Candidature solo ou conjointe de la France

Aspects

France (Seule)

France + Allemagne (Candidature conjointe)

Infrastructures et stades

Environ 12 (nécessitent des travaux)

Plus de 20 super-arènes modernes prêtes

Coûts financiers

Des milliards de dollars d'investissements nécessaires

Coûts et risques partagés entre deux pays

Probabilité de victoire

Possible, mais avec des risques financiers et logistiques élevés

L'option la plus forte et incontestée en Europe

3. Le facteur Allemagne : Pourquoi une candidature conjointe est la solution la plus optimale ?

De ce point de vue, l'Allemagne possède un avantage clair grâce à son vaste réseau de grands stades modernes. La préparation infrastructurelle des Allemands ouvre les portes à un partenariat optimal pour la France.

  • Optimisation des coûts : Une candidature conjointe avec l'Allemagne pourrait devenir la proposition la plus solide et la plus viable financièrement sur le continent européen.

  • Risque d'investissement : Si la France décide d'organiser la CDM 2038 seule, elle devra investir massivement dans la modernisation de ses infrastructures sportives dans les années à venir.

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La lutte pour l'accueil de la Coupe du Monde a déjà commencé et le tandem France-Allemagne devrait devenir le grand favori de la politique sportive.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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