Chelsea fixe un prix astronomique pour Pedro Neto : Manchester City et Liverpool prévenus

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Chelsea fixe un prix astronomique pour Pedro Neto : Manchester City et Liverpool prévenus

Le club londonien de Chelsea a exprimé sa position ferme concernant son ailier talentueux Pedro Neto. Les "Blues", s'adressant à leurs rivaux directs en Premier League — Manchester City et Liverpool —, ont fait savoir qu'ils ne laisseraient pas partir le joueur portugais à bas prix. Cette décision s'explique par la flambée générale des prix sur le marché des transferts européen. C'est ce que rapporte Goal.com .

S'appuyant sur les informations de Daily Mail, Goal.com indique que la direction de Chelsea n'est actuellement pas obligée de vendre Neto. Cependant, si une offre adéquate se présente, le club l'évaluera en tenant compte des exigences du marché moderne. Actuellement, en raison de la pénurie d'ailiers de haut niveau en Europe, la valeur des joueurs à ce poste a atteint des sommets historiques.

De nouveaux critères sur le marché des transferts

La décision de Chelsea de réclamer un prix aussi élevé a été directement influencée par les opérations de transfert dans d'autres grands clubs. Notamment, la situation autour du joueur du Paris Saint-Germain Bradley Barcola et son prix de 90 millions d'euros servent de référence aux Londoniens. De plus, le rejet par le Real Madrid d'une offre globale de 100 millions d'euros (90+10 M€) pour la star du RB Leipzig Yan Diomande a clairement mis en évidence l'inflation sur le marché.

Manchester City et Liverpool manifestent depuis longtemps de l'intérêt pour le transfert de Pedro Neto, âgé de 26 ans. Lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, le joueur devient une véritable force créatrice sur le terrain et peut faire basculer le sort d'un match. C'est pourquoi Pep Guardiola et le nouveau staff technique de Liverpool souhaitent l'intégrer dans leur effectif. Néanmoins, Chelsea a l'intention de maximiser les profits financiers de cet intérêt.

Dans les négociations, les clubs de la Saudi Pro League constituent un atout supplémentaire pour Chelsea. L'intérêt des clubs saoudiens pour la star portugaise donne aux Londoniens le pouvoir de faire monter les enchères et de dominer les discussions avec les cadors anglais. Cela pourrait rendre le transfert encore plus complexe pour Manchester City et Liverpool.

Maresca et l'avenir de Neto

Il est intéressant de noter qu'Enzo Maresca, membre du staff technique de Manchester City, était un fervent admirateur de Neto lorsqu'il travaillait au sein de la structure de Chelsea. Il estimait grandement le potentiel du joueur portugais sur l'aile droite. Ce facteur devrait accroître la détermination des "Citizens" sur le dossier du transfert.

Actuellement, Pedro Neto ne prête pas attention aux rumeurs de transfert et se concentre sur sa récupération et son repos. Ayant participé à la Coupe du monde avec l'équipe nationale du Portugal, il a bénéficié d'un congé supplémentaire de la part de la direction du club. Par conséquent, le joueur ne participe pas à la tournée de pré-saison de l'équipe à Sydney.

En conclusion, Chelsea ne laissera pas filer son leader facilement. Si Manchester City ou Liverpool souhaitent conclure ce transfert, ils devront débourser une somme avoisinant au moins les 90 à 100 millions d'euros. Dans le cas contraire, il est fort probable que Neto dispute la saison prochaine à Stamford Bridge.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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