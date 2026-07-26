Le football italien a vécu les 24 heures les plus inattendues et riches en drames de ces dernières années. Entre revirements soudain, rêves brisés et décisions impulsives, Andrea Pirlo a surgi de manière inattendue comme le principal favori pour s'asseoir sur le banc de la Squadra Azzurra.

Zamin.uz La recherche mouvementée d'un sélectionneur pour l'équipe nationale d'Italie, le refus inattendu de Pep Guardiola et les détails de la colère amère de Roberto Mancini.

1. Le rêve de Pep Guardiola s'envole : « Ce n'est pas une question d'argent, c'est la famille »

Jeudi, lors d'une conférence de presse en Serie A, après les propos encourageants de Paolo Maldini, beaucoup en Italie ont commencé à rêver de voir Pep Guardiola, le « Arrigo Sacchi du XXIe siècle », prendre les commandes de la sélection. Mais le lendemain matin, la réalité a ramené tout le monde sur terre.

L'argent n'est pas le facteur principal : Malgré les rumeurs, Guardiola n'a jamais demandé un salaire de 20 millions d'euros à la Fédération italienne de football.

Pause et famille : «Manchester City» après 10 années de travail acharné, l'entraîneur espagnol a préféré passer du temps avec sa famille et s'éloigner temporairement du football.

Absence au mariage de Donnarumma : Pep a même refusé l'invitation au mariage somptueux de son ancien joueur Gianluigi Donnarumma à Locorotondo pour ne pas alimenter les rumeurs.

2. La colère de Roberto Mancini et la « trahison » de la fédération

Si Guardiola s'était rendu au mariage de Donnarumma, il y aurait rencontré Roberto Mancini. Mancini, qui a mené l'Italie au titre à l'Euro 2020, est actuellement très remonté contre l'attitude de la fédération.

Drame sur le banc : Le nouveau président de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò, avait auparavant promis à Mancini que le banc de la sélection lui revenait et qu'il devait seulement s'entendre avec Paolo Maldini. Mancini avait même accepté de baisser son salaire à 2 millions d'euros. Mais à la dernière minute, la fédération a changé d'avis et l'a trahi.

Les cadors mondiaux et l'incertitude en Italie

Cela fait 116 jours que l'Italie s'est inclinée en barrage face à la Bosnie-Herzégovine, manquant la qualification pour la Coupe du monde 2026. Alors que les autres nations ont rapidement nommé de nouveaux sélectionneurs, l'Italie cherche toujours désespérément un successeur à Gennaro Gattuso.

Pays Nouveau sélectionneur nommé France Zinédine Zidane Allemagne Jürgen Klopp Belgique Mark van Bommel Portugal Jorge Jesus Uruguay Diego Forlán Italie En discussion (Andrea Pirlo grand favori)

3. Tous les chemins mènent à Pirlo

Maldini et Leonardo ont décidé de confier les clés du projet de reconstruction de la Squadra Azzurra à Andrea Pirlo, actuel entraîneur de Dubai United et âgé de 40 ans. Selon Leonardo, ils recherchent un entraîneur « doté de l'ADN italien et à la pensée moderne ».

Cependant, le président de la fédération Giovanni Malagò craint que Pirlo manque d'expérience en tant qu'entraîneur principal et retarde légèrement la décision finale.

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La situation au sein de l'équipe nationale italienne devient de plus en plus complexe et le nom du nouveau sélectionneur devrait être officialisé très prochainement.

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Selon vous, Andrea Pirlo pourra-t-il sortir la sélection italienne de la crise ou fallait-il attendre un entraîneur plus expérimenté comme Guardiola ? Laissez votre avis dans les commentaires !