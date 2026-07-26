Joshua Zirkzee pourrait quitter Manchester United : la Juventus rejoint la course pour l'attaquant

Alors que l'attaquant de Manchester United, Joshua Zirkzee, tente de faire ses preuves lors de la préparation estivale de l'équipe, son avenir reste incertain. Au moment où le joueur néerlandais peine à trouver sa place au sein des Red Devils, la Juventus envisage sérieusement de l'enrôler. Selon Goal.com, la direction du club turinois s'intéresse au profil de Joshua Zirkzee afin de renforcer son secteur offensif. C'est ce que rapporte Goal.com .

En deux ans passés à Manchester United, Zirkzee n'a pas réussi à enregistrer les résultats escomptés. Auteur de seulement 5 buts en 56 matches de Premier League, la concurrence s'est intensifiée pour l'attaquant. Les dépenses du club l'an dernier, avoisinant les 230 millions d'euros pour des joueurs tels que Benjamin Sesko, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, ont considérablement réduit les chances de l'avant-centre néerlandais d'intégrer le onze titulaire.

Malgré cela, Joshua Zirkzee met tout en œuvre pour gagner la confiance du nouvel entraîneur de l'équipe, Michael Carrick. Notamment lors du match amical contre Rosenborg, où il a inscrit un but grâce à un superbe dribble et une frappe précise, prouvant que son potentiel technique demeure élevé. Cependant, la volonté de la direction de renforcer encore l'attaque en ciblant Ollie Watkins d'Aston Villa augmente la probabilité d'un départ de Zirkzee.

L'intérêt des Turinois et les conditions du transfert

Le directeur sportif de la Juventus, Frederic Massara, connaît bien le talent de l'attaquant néerlandais. Ayant exercé auparavant à l'AS Roma, ce spécialiste avait déjà tenté à l'époque de ramener le joueur en Serie A. Désormais, le club turinois considère Joshua Zirkzee comme le candidat idéal pour former un duo d'attaque aux côtés de Randal Kolo Muani. Les Italiens soulignent que le salaire annuel de 3,5 millions d'euros du joueur correspond à leurs capacités financières.

Bien que Manchester United ait déboursé 42,5 million d'euros pour le joueur à l'été 2024, sa valeur marchande est actuellement estimée entre 30 et 35 millions d'euros. Compte tenu des règles du fair-play financier, la Juventus pourrait proposer un prêt avec obligation d'achat. Si le club anglais accepte un tel accord, le transfert devrait être finalisé d'ici la fin du mois d'août.

Actuellement, l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, travaille au renouvellement de sa ligne d'attaque. Si Aston Villa laisse partir son leader Ollie Watkins pour 45 millions d'euros, il est presque certain qu'il n'y aura plus de place pour Zirkzee à Manchester. Dans cette situation, la Juventus apparaît comme la destination la plus propice, le joueur connaissant déjà bien l'environnement du football italien, notamment grâce à son passage à Bologne.