Lutte contre les menaces spatiales : la Chine lance sa première constellation de satellites pour surveiller les débris spatiaux

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Lutte contre les menaces spatiales : la Chine lance sa première constellation de satellites pour surveiller les débris spatiaux

La Chine a franchi une étape importante pour assurer la sécurité dans l'espace et nettoyer l'orbite des divers débris. Le pays a commencé à mettre en œuvre le projet Gande, la première constellation de satellites commerciaux au monde spécialisée dans la surveillance des débris spatiaux. Le premier appareil de ce projet a été lancé avec succès depuis un cosmodrome du nord-ouest du pays à l'aide d'une fusée Lijian-1. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, ce projet d'envergure a été développé par la société aérospatiale privée ATmoto Technology à Beijing. Selon le plan, un total de 120 satellites seront lancés en orbite d'ici 2030. Ce réseau permettra une surveillance 24h/24 des objets en orbite basse, moyenne et haute. Cela revêt une importance capitale pour garantir la sécurité des appareils actifs dans l'espace.

Intelligence artificielle et contrôle autonome

Le projet sera réalisé en trois étapes. La première étape, actuellement lancée, s'appelle LX630 et comprend 14 satellites. Ces appareils sont chargés de surveiller les objets dans l'espace et de compiler un catalogue détaillé de ceux-ci. Le premier satellite lancé constitue une avancée technologique unique, doté d'un ordinateur de bord équipé d'intelligence artificielle (AI).

Ce système d'AI permet à l'appareil d'effectuer un suivi rapide des cibles, une surveillance et de prendre des décisions indépendantes en cas d'urgence sans établir de communication constante avec la Terre. L'appareil est également doté d'un système de modification de son orbite, ce qui lui donne la possibilité de s'approcher d'autres objets dans l'espace et d'effectuer des manœuvres complexes.

L'ampleur du danger "invisible" dans l'espace

Selon les experts, le besoin de tels systèmes augmente considérablement avec l'augmentation du nombre de fusées lancées dans l'espace. Les médias chinois rapportent qu'il y a actuellement plus d'un million de fragments de débris de plus de 1 centimètre en orbite. Ces fragments se déplacent à une vitesse d'environ 7,9 kilomètres par seconde et peuvent entraîner des conséquences catastrophiques en cas de collision avec n'importe quel satellite ou station spatiale.

Les prochaines étapes du projet impliquent des tâches encore plus complexes :

  • Lors de la deuxième étape, 36 satellites équipés de caméras haute résolution et de capteurs électromagnétiques seront lancés ;
  • Lors de la troisième étape, 70 autres appareils intelligents capables de reconnaître les objets et d'analyser leurs mouvements seront mis en orbite.
Le lancement complet du projet Gande portera les capacités de la Chine en matière de contrôle du trafic spatial et de gestion de la sécurité orbitale à un nouveau niveau. De telles initiatives privées servent de fondement non seulement à la sécurité scientifique, mais aussi aux vols spatiaux commerciaux internationaux.

ChineEspaceSatelliteTechnologieIntelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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