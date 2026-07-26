Sam Kerr fait son retour aux États-Unis : La star australienne bat un record historique en NWSL

L'une des plus grandes stars du football féminin, l'attaquante australienne Sam Kerr, a fait un retour retentissant en National Women's Soccer League (NWSL) aux États-Unis. Après six ans et demi de succès sous les couleurs de Chelsea, l'expérimentée avant-centre a rejoint le Gotham FC et a marqué l'histoire du tournoi dès ses débuts en inscrivant l'un de ses buts, rapporte Goal.com .

Lors d'un match disputé face aux Portland Thorns, qui s'est soldé par un match nul 2-2, Sam Kerr a une fois de plus démontré tout son talent. Ce but a non seulement permis à son équipe d'obtenir un point précieux, mais il s'agit également du premier but officiel de la joueuse sur les pelouses américaines après près de sept ans d'absence. Sa dernière réalisation en NWSL remontait à octobre 2019.

Record historique et faits de match

Selon Goal.com, ce but est le 78e de Sam Kerr en saison régulière de NWSL. Plus important encore, elle a atteint 50 matchs avec au moins un but inscrit, établissant ainsi un nouveau record dans la ligue. Le précédent record appartenait à Lynn Williams. L'attaquante de 32 ans a prouvé que son instinct de buteuse était toujours intact, envoyant un avertissement sérieux aux autres équipes du championnat.

La rencontre a été riche en rebondissements. Pour les Portland Thorns, la débutante Renee Lyles a ouvert le score à la 21e minute en signant l'un des plus beaux buts de la semaine. Cependant, la frappe précise de Sam Kerr intervenue dix minutes plus tard a jeté un froid parmi les supporters rassemblés au Providence Park. À 17 minutes du terme, Jayden Perry a été expulsée pour une faute commise précisément sur Kerr.

Classement et situation des équipes

À la suite de ce résultat, le Gotham FC s'est provisoirement emparé de la première place du classement. L'équipe a porté sa série d'invincibilité à quatre rencontres. Néanmoins, une mauvaise nouvelle est venue assombrir la soirée de l'entraîneur Juan Carlos Amoros : la défenseuse Emily Sonnett a dû quitter la pelouse en début de match sur blessure, une absence qui pourrait peser sur les ambitions de titre du club.

Malgré ce match nul, les Portland Thorns ont établi leur propre record. L'équipe reste invaincue à domicile en 2026, portant cette série à 11 matchs consécutifs sans défaite sur ses terres. Le retour de Sam Kerr et son efficacité redoutable devraient propulser l'intérêt pour le football féminin américain vers de nouveaux sommets.