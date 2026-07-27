Arsenal prêt à offrir le plus gros salaire de l'histoire du club pour Vinicius Junior

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Arsenal prêt à offrir le plus gros salaire de l'histoire du club pour Vinicius Junior

L'un des leaders de la Premier League, Arsenal, se prépare à changer radicalement sa politique financière pour Vinicius Junior, la star du Real Madrid, et à faire du joueur brésilien le mieux payé de l'histoire du club. Selon The Telegraph, le club londonien est déterminé à réaliser ce transfert retentissant afin d'atteindre la domination en Europe et souhaite proposer un contrat pharaonique à l'attaquant, rapporte Goal.com rapporte .

La direction du club vise à capitaliser sur les succès de ces dernières années, notamment le titre en Premier League après une longue attente de 22 ans. Auparavant, les salaires de joueurs clés tels que Bukayo Saka, fixés à environ 365 000 livres sterling par semaine, avaient ouvert un nouveau barème financier pour le club. Cependant, la lutte pour Vinicius portera ces dépenses à un niveau complètement différent, ce qui signifie qu'on lui proposera des conditions encore plus élevées que son contrat de 400 000 livres sterling par semaine à Madrid.

Montant du transfert et questions contractuelles

Bien qu'Arsenal soit prêt à établir un record historique en matière de contrat personnel, l'indemnité de transfert reste l'un des principaux obstacles. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a fixé une limite financière claire pour le joueur brésilien lors du mercato estival. Le club merengue exige un prix ferme pour laisser partir son ailier, et le montant total, comprenant les paiements garantis et les bonus, devrait atteindre 160 millions d'euros.

Un autre facteur compliquant la situation est qu'il ne reste que 12 mois de contrat à Vinicius. Des informations indiquent que les négociations pour prolonger le bail du joueur à Madrid sont au point mort et que le Brésilien exige le même salaire que Kylian Mbappé. Bien que Pérez ne veuille pas se séparer de ses joueurs majeurs au sommet de leur art, l'approche de la dernière année de contrat pèse sur la position du club.

La vision de l'entraîneur et les plans de Madrid

Dans le contexte de ces rumeurs de transfert, le retour potentiel de José Mourinho au Real Madrid en tant d'entraîneur principal ajoute une tournure intéressante aux événements. Le technicien portugais est favorable au maintien des piliers de l'attaque dans les plans du club pour remporter la 16e Ligue des champions et, malgré des désaccords passés, insiste fermement pour garder Vinicius dans l'équipe.

Néanmoins, les manœuvres en coulisses de la direction du Real Madrid dressent un tout autre tableau. Le géant espagnol serait sur le point de verser plus de 100 millions d'euros pour le joueur du RB Leipzig, Yan Diomande, préparant ainsi une alternative au cas où l'attaquant brésilien viendrait à partir.

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Jahongir Tursunov
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