Le défenseur central du Real Madrid, Raúl Asencio, est très proche de poursuivre sa carrière en Ligue 1 française. Mundo Deportivo rapporte que le joueur de 23 ans n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur du club, José Mourinho, et que l'Olympique de Marseille fait actuellement tout son possible pour s'attacher ses services.

Zamin.uz présente les conditions de ce transfert, le facteur José Mourinho et les détails des négociations avortées avec Benfica.

1. Pas dans les plans de Mourinho : le club exige le départ d'Asencio

Initialement, le défenseur espagnol de 23 ans ne voulait pas quitter Santiago Bernabéu et souhaitait se battre pour une place de titulaire. Cependant, après que le nouveau staff technique dirigé par José Mourinho et la direction du club ont exigé fermement son départ, le joueur est contraint de changer d'avis.

Coulisses du transfert : Le club madrilène ne souhaite pas conserver Asencio sur le banc la saison prochaine. Le club compte à la fois obtenir des revenus financiers grâce au départ du joueur et optimiser son effectif.

Conditions de l'accord entre Marseille et le Real

Marseille a formulé une offre avantageuse et intéressante pour le transfert du défenseur espagnol.

Clause de l'accord Détails Format Prêt d'un an + option d'achat obligatoire Montant du transfert 15 millions d'euros Futur pourcentage 25 % pour le Real sur la revente future Option Benfica Avortée (en raison de la clause de rachat)

2. Pourquoi Benfica a-t-il refusé ?

Auparavant, le club portugais de Benfica avait également manifesté un vif intérêt pour les services d'Asencio. Mais les négociations avec les Lisboètes ont échoué. Cela est dû à l'exigence stricte de la direction du Real d'inclure une clause de rachat (buy-back clause) dans le contrat. Benfica n'a pas accepté cette condition et s'est retiré de la course.

De son côté, Marseille est prêt à accepter les conditions financières proposées par le Real ainsi que le pourcentage de 25 % sur la revente.

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Le « nettoyage » à Madrid et les premières décisions radicales de l'ère José Mourinho se poursuivent.

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