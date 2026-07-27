Indésirable pour Mourinho : Raúl Asencio s'en va en France

·80·Sport
Indésirable pour Mourinho : Raúl Asencio s'en va en France

Le défenseur central du Real Madrid, Raúl Asencio, est très proche de poursuivre sa carrière en Ligue 1 française. Mundo Deportivo rapporte que le joueur de 23 ans n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur du club, José Mourinho, et que l'Olympique de Marseille fait actuellement tout son possible pour s'attacher ses services.

Zamin.uz présente les conditions de ce transfert, le facteur José Mourinho et les détails des négociations avortées avec Benfica.

1. Pas dans les plans de Mourinho : le club exige le départ d'Asencio

Initialement, le défenseur espagnol de 23 ans ne voulait pas quitter Santiago Bernabéu et souhaitait se battre pour une place de titulaire. Cependant, après que le nouveau staff technique dirigé par José Mourinho et la direction du club ont exigé fermement son départ, le joueur est contraint de changer d'avis.

Coulisses du transfert :

Le club madrilène ne souhaite pas conserver Asencio sur le banc la saison prochaine. Le club compte à la fois obtenir des revenus financiers grâce au départ du joueur et optimiser son effectif.

Conditions de l'accord entre Marseille et le Real

Marseille a formulé une offre avantageuse et intéressante pour le transfert du défenseur espagnol.

Clause de l'accord

Détails

Format

Prêt d'un an + option d'achat obligatoire

Montant du transfert

15 millions d'euros

Futur pourcentage

25 % pour le Real sur la revente future

Option Benfica

Avortée (en raison de la clause de rachat)

2. Pourquoi Benfica a-t-il refusé ?

Auparavant, le club portugais de Benfica avait également manifesté un vif intérêt pour les services d'Asencio. Mais les négociations avec les Lisboètes ont échoué. Cela est dû à l'exigence stricte de la direction du Real d'inclure une clause de rachat (buy-back clause) dans le contrat. Benfica n'a pas accepté cette condition et s'est retiré de la course.

De son côté, Marseille est prêt à accepter les conditions financières proposées par le Real ainsi que le pourcentage de 25 % sur la revente.

Partagez cette nouvelle de transfert exclusive avec vos amis !

Le « nettoyage » à Madrid et les premières décisions radicales de l'ère José Mourinho se poursuivent.

Partagez immédiatement cette actualité brûlante avec vos amis et les groupes de supporters du Real Madrid !

Selon vous, Mourinho a-t-il pris la bonne décision en laissant partir Asencio ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des géants de Serie A convoitent John StonesDes géants de Serie A convoitent John StonesAujourd'hui, 20:11Bataille de transferts pour Konstantinos Karetsas : Dortmund et Milan en liceBataille de transferts pour Konstantinos Karetsas : Dortmund et Milan en liceAujourd'hui, 19:38La bataille pour Konstantinos Karetsas : le Borussia Dortmund et l'AC Milan sur les rangsLa bataille pour Konstantinos Karetsas : le Borussia Dortmund et l'AC Milan sur les rangsAujourd'hui, 19:10Jamie Gittens : Morgan Rogers mènera Chelsea vers le titreJamie Gittens : Morgan Rogers mènera Chelsea vers le titreAujourd'hui, 18:52Chelsea envisage le transfert de Danny WelbeckChelsea envisage le transfert de Danny WelbeckAujourd'hui, 18:31Alejandro Garnacho quitte Chelsea pour rejoindre Aston VillaAlejandro Garnacho quitte Chelsea pour rejoindre Aston VillaAujourd'hui, 17:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan