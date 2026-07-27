Mourinho montre-t-il la porte à Camavinga ? Le Real attend une décision

L'avenir d'Eduardo Camavinga à Madrid est soudainement remis en question. La presse espagnole rapporte que José Mourinho a fait savoir au milieu de terrain français qu'il lui sera très difficile de trouver une place de titulaire la saison prochaine.

Le Real pourrait envisager de vendre le joueur si une offre convenable arrive. Mais le plan de Camavinga est différent : il ne veut pas quitter Madrid, il souhaite gagner la confiance du nouvel entraîneur.

Qu'a dit Mourinho à Camavinga ?

Selon l'insider Sergio Valentín, Mourinho a eu une conversation privée avec Camavinga concernant son avenir dans l'équipe.

Le rapport affirme que le technicien portugais a ouvertement déclaré au Français qu'il ne serait pas facile d'intégrer le onze de départ. Il est également noté que Camavinga ne fait pas partie des joueurs clés dans les plans initiaux de Mourinho.

Cependant, le contenu de cette conversation n'a pas été officiellement confirmé par le Real, Mourinho ou Camavinga. Par conséquent, cette information ne doit pas être considérée comme une décision définitive du club, mais plutôt comme une rumeur d'insider dont la fiabilité n'est pas encore entièrement prouvée.

Le Real prêt à écouter les offres

Le club merengue n'a pas décidé de vendre Camavinga à n'importe quel prix. Cependant, plusieurs sources écrivent que le Real est prêt à négocier si une offre adéquate se présente.

Selon la presse anglaise, le club pourrait examiner des offres avoisinant les 50 à 60 millions d'euros pour le joueur. «Manchester United» a également été mentionné parmi les clubs surveillant la situation du milieu de terrain.

Il y a une différence importante ici : être prêt à écouter les offres ne signifie pas forcément vendre le joueur. Le Real aura besoin de l'offre financière de l'acheteur ainsi que du consentement de Camavinga.

Camavinga ne veut pas partir

La position du joueur de 23 ans est ferme pour l'instant : il prévoit de rester au Real et de se battre pour sa place de titulaire.

Camavinga essaie de faire ses preuves lors de la préparation d'avant-saison et ne considère pas l'option d'un transfert vers un autre club comme une priorité. Bien que le Real puisse examiner une bonne offre, il a été rapporté que le joueur lui-même ne pense pas à quitter Madrid.

Son contrat actuel avec le club court jusqu'à l'été 2029. Par conséquent, le Real n'est pas contraint de vendre le joueur dans l'urgence, et Camavinga dispose d'une position forte dans les négociations sur son avenir.

La mission de Camavinga est désormais simple : répondre aux rumeurs de transfert non pas avec des mots, mais par ses performances sur le terrain.

Pourquoi Mourinho pourrait-il ne pas lui accorder une confiance totale ?

Le talent de Camavinga ne fait aucun doute. Il a la capacité de récupérer des ballons, de sortir du pressing, de couvrir de grands espaces et d'évoluer à plusieurs postes.

Cependant, des questions persistent concernant la régularité de son jeu. Lors de certains matches, il apporte une grande énergie à l'équipe, tandis que dans d'autres rencontres, il rencontre des problèmes en raison de choix de placement, de pertes de balle et de décisions hâtives.

Mourinho, quant à lui, exige généralement des milieux de terrain axiaux :

une discipline tactique ;

un positionnement précis en défense ;

la réduction des pertes de balle ;

de la constance dans les duels ;

le respect strict des consignes de l'entraîneur.

De ce point de vue, la mobilité naturelle de Camavinga peut être à la fois un avantage et un risque. Il couvre un grand espace, mais libère parfois sa position.

La concurrence s'est intensifiée

La concurrence pour une place dans l'entrejeu du Real a toujours été élevée. Federico Valverde et Jude Bellingham sont considérés comme les joueurs clés de l'équipe.

De plus, les Madrilènes ont également recruté Bernardo Silva. Cela a offert à Mourinho une option supplémentaire expérimentée sur le plan technique et tactique.

Le principal problème pour Camavinga n'est pas seulement le nombre de concurrents. Il doit également prouver à l'entraîneur à quel poste il apporte le plus de valeur :

milieu défensif ;

milieu central ;

joueur de couloir gauche ;

latéral gauche en cas de besoin.

La polyvalence était autrefois le grand atout de Camavinga. Mais l'absence d'un poste fixe pourrait également entraver le développement du joueur.

Les statistiques du texte initial sont-elles correctes ?

Camavinga a effectivement disputé 29 matches lors de la saison de Liga 2025/26. Il en a débuté 16 comme titulaire et est entré 13 fois en jeu en tant que remplaçant.

Le milieu de français en championnat :

Indicateur Résultat Matches 29 Titulaire 16 Buts 1 Passes décisives 0 Temps de jeu 1526 minutes Récupérations de balle 119

Toutes compétitions confondues, Camavinga a disputé 43 matches, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Certaines bases de données statistiques indiquent qu'il a reçu deux cartons jaunes en Liga.

Le statut de Camavinga au Real n'est pas anodin

Camavinga a rejoint le club madrilène en 2021 et a rapidement remporté plusieurs trophées majeurs.

En avril 2026, il a disputé 218 matches sous le maillot du Real et remporté 11 trophées. Durant cette période, le joueur a décroché deux Ligues des champions et deux titres de champion d'Espagne avec l'équipe.

C'est pourquoi son éventuelle vente ne serait pas le départ d'un simple remplaçant. Il s'agit d'un joueur âgé de 23 ans seulement, qui a accumulé une vaste expérience et peut évoluer à plusieurs postes.

Cependant, au Real, les succès passés ne garantissent pas une place de titulaire à l'avenir. Surtout lorsqu'un nouvel entraîneur arrive, tous les joueurs doivent prouver leur valeur à nouveau.

Une vente est-elle logique pour le club ?

Vendre Camavinga pourrait rapporter des fonds importants au Real pour de nouveaux transferts. Le joueur est jeune, son contrat est de longue durée et il y a de l'intérêt sur le marché européen.

Cependant, il y a aussi un côté risqué dans cette vente. Camavinga n'a peut-être pas encore atteint son plus haut niveau. S'il bénéficie d'un poste stable et de la confiance dans un autre club, il conserve le potentiel de devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

C'est pourquoi la question qui se pose au Real n'est pas seulement « combien d'argent offriront-ils ? ».

La question principale est de savoir si Mourinho est prêt à libérer le potentiel de Camavinga ou si le club le vendra avant le début de ses meilleures années.

Une période décisive a commencé

Pour l'instant, il n'y a pas d'accord officiel concernant le transfert de Camavinga. Le joueur s'entraîne avec l'équipe, son contrat court jusqu'en 2029 et son souhait principal reste de rester au Real.

Mais les informations concernant la faible confiance initiale de Mourinho ont aggravé la situation. Désormais, les matches de préparation, les choix tactiques de l'entraîneur et les éventuelles offres de transfert pourraient déterminer le destin de Camavinga.

Le joueur français avait autrefois qualifié le fait de rester au Real de rêve. Il doit désormais convaincre le nouvel entraîneur pour préserver ce rêve.