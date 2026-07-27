Neymar dément les informations concernant une altercation dans le vestiaire de Santos

·40·Sport
Neymar dément les informations concernant une altercation dans le vestiaire de Santos

La star du football brésilien Neymar a réagi vivement aux informations fracassantes parues après le match dramatique de son ancien club Santos contre Chapecoense. L'attaquant expérimenté, auteur d'un doublé qui a sauvé son équipe de la défaite, a qualifié d'absolument faux les allégations selon lesquelles il aurait insulté de jeunes coéquipiers à la pause. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Ixbt.com, lors du match nul 2-2 à domicile de Santos contre Chapecoense, Neymar a fait preuve de leadership sur le terrain en marquant deux buts. Cependant, après la rencontre, des informations ont circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux faisant état de tensions au sein du vestiaire. Il y était affirmé que l'attaquant avait vivement insulté les jeunes joueurs Gabriel Bontempo et João Ananias dans le vestiaire.

La réaction de Neymar sur les réseaux sociaux

Afin de mettre un terme à ces rumeurs infondées, le footballeur brésilien a immédiatement publié un message sur sa page Instagram. Il a qualifié ces informations de « mensonge total », déclarant ouvertement qu'il ne tolérerait pas de telles calomnies sciemment propagées.

« J'ai vu des informations selon lesquelles j'aurais crié sur de jeunes joueurs ou que je les aurais offensés — c'est absolument faux. Je demande à ceux qui propagent ce genre de narratif d'arrêter. Ne mentez pas », a souligné l'ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG dans son message.

La responsabilité des joueurs expérimentés

Neymar a également expliqué que l'ambiance dans le vestiaire était normale pour le niveau du football, mais qu'il n'y avait eu aucune pression personnelle. Il a insisté sur le fait que d'autres cadres de l'équipe avaient également exprimé leurs opinions pour le résultat collectif.

« Demandez à n'importe qui présent dans la pièce. Nous avons eu des exigences envers toute l'équipe. Lucas Veríssimo, Willian Arão, Gabi Barbosa et moi — nous avons tous parlé. Nous sommes compétitifs et nous voulons gagner. Mais personne ne s'en est pris aux jeunes joueurs. Je n'accepte pas cela », a ajouté le joueur de 34 ans.

L'article note que dans les équipes professionnelles, il est normal de se montrer exigeant et d'avoir des discussions critiques pour gagner. Neymar a fermement souligné qu'il ne resterait plus silencieux face à de telles informations malveillantes diffusées sur Internet et qu'il ne tolérerait pas l'injustice.

NeymarSantosChapecoenseFootballBrésil
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Bataille de transferts pour Konstantinos Karetsas : Dortmund et Milan en liceBataille de transferts pour Konstantinos Karetsas : Dortmund et Milan en liceAujourd'hui, 19:38La bataille pour Konstantinos Karetsas : le Borussia Dortmund et l'AC Milan sur les rangsLa bataille pour Konstantinos Karetsas : le Borussia Dortmund et l'AC Milan sur les rangsAujourd'hui, 19:10Jamie Gittens : Morgan Rogers mènera Chelsea vers le titreJamie Gittens : Morgan Rogers mènera Chelsea vers le titreAujourd'hui, 18:52Chelsea envisage le transfert de Danny WelbeckChelsea envisage le transfert de Danny WelbeckAujourd'hui, 18:31Alejandro Garnacho quitte Chelsea pour rejoindre Aston VillaAlejandro Garnacho quitte Chelsea pour rejoindre Aston VillaAujourd'hui, 17:18La Juventus s'active sur le marché des transferts pour renforcer ses butsLa Juventus s'active sur le marché des transferts pour renforcer ses butsAujourd'hui, 17:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan