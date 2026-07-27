Neymar dément les informations concernant une altercation dans le vestiaire de Santos

La star du football brésilien Neymar a réagi vivement aux informations fracassantes parues après le match dramatique de son ancien club Santos contre Chapecoense. L'attaquant expérimenté, auteur d'un doublé qui a sauvé son équipe de la défaite, a qualifié d'absolument faux les allégations selon lesquelles il aurait insulté de jeunes coéquipiers à la pause. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Ixbt.com, lors du match nul 2-2 à domicile de Santos contre Chapecoense, Neymar a fait preuve de leadership sur le terrain en marquant deux buts. Cependant, après la rencontre, des informations ont circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux faisant état de tensions au sein du vestiaire. Il y était affirmé que l'attaquant avait vivement insulté les jeunes joueurs Gabriel Bontempo et João Ananias dans le vestiaire.

La réaction de Neymar sur les réseaux sociaux

Afin de mettre un terme à ces rumeurs infondées, le footballeur brésilien a immédiatement publié un message sur sa page Instagram. Il a qualifié ces informations de « mensonge total », déclarant ouvertement qu'il ne tolérerait pas de telles calomnies sciemment propagées.

« J'ai vu des informations selon lesquelles j'aurais crié sur de jeunes joueurs ou que je les aurais offensés — c'est absolument faux. Je demande à ceux qui propagent ce genre de narratif d'arrêter. Ne mentez pas », a souligné l'ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG dans son message.

La responsabilité des joueurs expérimentés

Neymar a également expliqué que l'ambiance dans le vestiaire était normale pour le niveau du football, mais qu'il n'y avait eu aucune pression personnelle. Il a insisté sur le fait que d'autres cadres de l'équipe avaient également exprimé leurs opinions pour le résultat collectif.

« Demandez à n'importe qui présent dans la pièce. Nous avons eu des exigences envers toute l'équipe. Lucas Veríssimo, Willian Arão, Gabi Barbosa et moi — nous avons tous parlé. Nous sommes compétitifs et nous voulons gagner. Mais personne ne s'en est pris aux jeunes joueurs. Je n'accepte pas cela », a ajouté le joueur de 34 ans.

L'article note que dans les équipes professionnelles, il est normal de se montrer exigeant et d'avoir des discussions critiques pour gagner. Neymar a fermement souligné qu'il ne resterait plus silencieux face à de telles informations malveillantes diffusées sur Internet et qu'il ne tolérerait pas l'injustice.