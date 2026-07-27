Un top-manager licencié à Moscou pour avoir téléchargé des données secrètes sur DeepSeek

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Un top-manager licencié à Moscou pour avoir téléchargé des données secrètes sur DeepSeek

Un tribunal de Moscou a rejeté le recours d'un ancien directeur des ventes d'une entreprise d'ingénierie qui demandait sa réintégration et des indemnités. Selon les documents judiciaires examinés par RIA Novosti, l'employé a été congédié pour avoir divulgué des secrets commerciaux à des sources externes, en particulier au service d'intelligence artificielle DeepSeek, rapporte Ixbt.com rapporte .

Il a été révélé que la femme a travaillé moins de six mois dans l'entreprise en tant que directrice des ventes avec un salaire mensuel supérieur à 800 mille roubles. Après son licenciement, elle a exigé que l'ordre de la direction soit déclaré illégal, que le motif de résiliation du contrat de travail soit modifié en « accord entre les parties » et qu'une indemnité de type « parachute doré » de 5 millions de roubles prévue par le contrat lui soit versée.

Conséquences de la violation des règles de sécurité

Comme indiqué dans les documents du tribunal, la requérante n'avait aucune nécessité professionnelle d'extraire des informations des dispositifs de stockage protégés locaux de l'employeur, de les transférer vers une adresse e-mail externe non contrôlée par l'entreprise et de les télécharger sur la ressource du service tiers DeepSeek. La direction de l'entreprise a qualifié cette action de violation grave des règles de sécurité et de protection du secret commercial.

Il convient de rappeler qu'à la fin du mois de juillet, il a été révélé qu'en raison d'une fonction de partage de données dans l'interface du chatbot chinois DeepSeek, des correspondances personnelles d'utilisateurs, y compris des communications avec des clients et des documents professionnels importants, avaient fui vers des sources publiques.

La question de la sécurité des données d'entreprise

Cette affaire judiciaire a démontré une fois de plus à quel point l'utilisation de technologies modernes et d'outils d'intelligence artificielle dans un environnement d'entreprise peut s'avérer risquée. Aujourd'hui, l'utilisation non contrôlée par les employés de réseaux de neurones publics tels que ChatGPT ou DeepSeek dans le cadre de leur travail entraîne souvent la fuite d'informations confidentielles entre les mains de tiers.

Les avocats soulignent que cette décision de justice pourrait servir de précédent important pour d'autres entreprises en Russie. Désormais, les employeurs adoptent une approche encore plus stricte concernant l'hygiène numérique des employés et les exigences de protection des données confidentielles, prenant des mesures pour limiter strictement l'utilisation des services d'intelligence artificielle modernes.

DeepSeekTribunalMoscouSecret CommercialTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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