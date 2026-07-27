«Manchester City» entame la phase la plus importante de sa préparation estivale sous la direction de son nouvel entraîneur, Enzo Maresca. L'équipe s'envole mardi pour une tournée estivale à travers Hong Kong et la Corée du Sud. Bien que plusieurs cadres soient au repos après la Coupe du Monde 2026, les « Citizens » se rendent en Asie avec un effectif beaucoup plus fort et starisé que prévu.

Notre compatriote Abdukodir Khusanov devrait également faire partie du groupe et fouler la pelouse pour gagner la confiance de son nouveau coach.

Tournée asiatique et calendrier des matchs officiels

Les hommes de Maresca disputeront trois matches amicaux en Asie avant d'entamer les échéances officielles de la nouvelle saison en Angleterre.

Date Compétition / Adversaire Lieu 1er août « Inter » (Italie) Hong Kong 5 août Sélection des stars de la K-League Séoul (Corée du Sud) 9 août « Atlético Madrid » (Espagne) Séoul (Corée du Sud) 16 août « Arsenal » (Community Shield) Cardiff (Pays de Galles) 23 août « Bournemouth » (1ère journée de Premier League) Bournemouth

Qui s'envole pour l'Asie et qui est au repos ?

Les joueurs ayant atteint les quarts de finale et au-delà lors de la Coupe du Monde (Erling Haaland, Rodri, Rayan Cherki, Elliot Anderson et les membres de la sélection anglaise) ont bénéficié de vacances prolongées. Ils rejoindront l'équipe 3 ou 4 jours avant le match du Community Shield le 16 août.

Les stars de l'équipe première participant à la tournée asiatique :

Défense et gardiens : Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov , Rayan Aït-Nouri, Rico Lewis.

Milieux et attaquants : Phil Foden, Antoine Semenyo, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Nico González, Savinho.

Ceux qui attendent leur chance : Kalvin Phillips et Jack Grealish, en phase de convalescence.

Le casse-tête d'Hugo Viana : Rodri vers le « Real » ?

Pendant que l'équipe joue en Asie, le directeur sportif Hugo Viana mène de dures négociations entre les bureaux de Manchester et de Madrid.

Le drame central : Le « Real Madrid » s'est lancé sérieusement dans la course pour s'attacher les services de Rodri, et le joueur lui-même ne cache pas son envie de déménager au « Santiago Bernabéu ». City tente de le retenir, mais cherche également de nouvelles cibles au milieu de terrain pour parer à un éventuel transfert. De plus, le club recherche un nouvel ailier et un latéral droit. D'un autre côté, le transfert du gardien James Trafford à « Leeds United » est presque bouclé. Donnarumma commencera quant à lui la saison en tant que gardien numéro un indiscutable.

Les « projets spéciaux » de Maresca : Foden, Grealish et Phillips

Le technicien italien s'est attardé en conférence de presse sur l'avenir et la condition physique de certains joueurs :

La relance de Phil Foden : Absent de la Coupe du Monde 2026, Foden est la cible principale de Maresca. « Mon devoir est de ramener Phil au niveau que nous connaissons tous, et surtout, que nous voulons voir. S'il est de bonne humeur, nous gagnerons beaucoup de matches », a déclaré Enzo.

La confiance en Jack Grealish : Opéré du pied en février, Grealish devrait faire partie du voyage. L'entraîneur a souligné que ses relations avec lui étaient excellentes.

La dernière chance pour Kalvin Phillips : Après des prêts infructueux à « West Ham », « Ipswich » et « Sheffield », Maresca offre à Phillips une toute dernière opportunité de prouver son potentiel.

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La nouvelle ère de « Manchester City » et la participation d'Abdukodir Khusanov à la tournée asiatique seront au centre de l'attention de tous les supporters ouzbeks.

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