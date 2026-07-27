Le nouveau poste de mesure Sakhaline prêt pour le cosmodrome Vostotchny

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Le nouveau poste de mesure Sakhaline prêt pour le cosmodrome Vostotchny

La holding Rossiyskie kosmicheskie sistemi, qui fait partie de la société d'État russe Roscosmos, a achevé avec succès les tests du poste de mesure de trajectoire Sakhaline conçu pour suivre les lancements de fusées depuis le cosmodrome Vostotchny. Cette installation moderne a été spécialement préparée pour contrôler les appareils spatiaux, recevoir des données télémétriques et assurer un suivi complet des vols spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, le nouveau complexe comprend des systèmes d'antennes de haute précision et une station terrienne de communication par satellite. Les spécialistes prévoient d'élargir encore cette infrastructure à l'avenir, ce qui augmentera considérablement les capacités du réseau spatial.

Plans d'extension de l'infrastructure

À l'avenir, il est prévu d'installer des équipements et des stations supplémentaires afin d'accroître les capacités du poste de Sakhaline. En particulier, il est prévu d'y implanter un complexe de réception de données provenant de satellites d'observation de la Terre, des stations de commande et de mesure, ainsi que des équipements du système international de recherche et sauvetage KOSPAS-SARSAT.

Tous ces systèmes permettront à l'avenir d'assurer la sécurité des vols spatiaux et d'agir rapidement en cas d'urgence. Chaque nouveau module sera intégré dans un réseau technologique unique, garantissant la continuité des activités du cosmodrome.

Tests en conditions extrêmes

Lors des tests menés par les spécialistes, l'ensemble des modules technologiques et des antennes a pleinement démontré sa résistance aux conditions climatiques et environnementales extrêmement difficiles. Les équipements ont maintenu leur fonctionnement stable malgré l'influence des facteurs suivants :

  • L'impact constant du brouillard salin marin
  • Des vents violents et changeants
  • Des charges sismiques et des vibrations
Les résultats positifs obtenus garantissent le fonctionnement ininterrompu de ce poste de mesure, même dans des conditions géographiques et météorologiques complexes. Les experts soulignent que la mise en service de tels objets de haute technologie pour le cosmodrome Vostotchny constitue une étape importante dans la mise en œuvre des futurs programmes spatiaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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