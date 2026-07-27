Les smartphones Huawei Mate 80 se vendent à un rythme record

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Les smartphones Huawei Mate 80 se vendent à un rythme record

Les smartphones de la série Mate 80, les derniers fleurons de Huawei, enregistrent un succès commercial sans précédent sur le marché mondial. Selon le site ixbt.com, les ventes globales de ces gadgets ont dépassé la barre des 8 millions d'unités. Cela en fait la série phare qui se vend le plus rapidement dans l'histoire du géant technologique chinois. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données statistiques, à la fin de la 29e semaine de 2026, le volume des ventes s'élevait à environ 7,92 millions d'unités. Peu de temps après, entre le 20 et le 26 juillet, ce chiffre a franchi une ligne psychologique importante pour atteindre le cap des 8 millions. Par conséquent, l'entreprise a réussi à livrer plus de 100 000 appareils de cette famille aux acheteurs en seulement une semaine.

Facteurs de succès et avantages techniques

Selon les analyses d'experts, la série Mate 80 affiche les taux de croissance les plus élevés par rapport à toutes les générations précédentes. Malgré l'approche de l'annonce de la prochaine génération de flagships, la demande pour les modèles actuels reste élevée au lieu de baisser. Cela permet d'envisager d'atteindre un volume de ventes global de 10 millions d'unités dans un avenir proche.

Plusieurs facteurs importants sont cités comme les principales raisons de cet engouement. En particulier, le design actualisé de l'appareil, notamment le bloc photo à double anneau sur le panneau arrière, offre un look unique. De plus, la synergie entre le processeur personnalisé Kirin 9030 et le système d'exploitation économe en énergie HarmonyOS 6.0 est très appréciée par les utilisateurs.

La supériorité du modèle de base

S'appuyant sur des sources industrielles, il est rapporté que Huawei a cette fois-ci accordé une attention particulière à l'amélioration significative du modèle de base. C'est précisément cette version d'entrée de gamme qui s'est avérée la plus demandée par les acheteurs et constitue la majeure partie du volume total des ventes.

Dans un contexte de concurrence de plus en plus acharnée sur le marché mondial de la technologie, Huawei démontre sa capacité à combiner avec succès son matériel et son écosystème logiciel. Le prochain objectif de l'entreprise est d'atteindre rapidement le cap des 10 millions et de jeter des bases solides pour la présentation de la prochaine génération d'appareils.

HuaweiMate 80Kirin 9030HarmonyOSSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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