Poutine signe un décret augmentant les effectifs des forces armées russes

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Poutine signe un décret augmentant les effectifs des forces armées russes

Le président russe Vladimir Poutine a signé un nouveau décret fixant le nombre total de membres et de militaires des forces armées russes. Le document officiel a été publié sur le portail d'informations juridiques du gouvernement.

Zamin.uz présente les chiffres clés de ce décret, les mises à jour de l'armée et les détails sur les nouveaux pouvoirs accordés au ministère de la Défense.

1. Effectif total : plus de 2,4 millions de personnes

Selon le nouveau décret, l'effectif autorisé des forces armées russes est fixé au total à 2 426 130 personnes La majeure partie de ce chiffre est constituée directement par des militaires.

Indicateurs clés du décret :

« Le nombre de militaires des forces armées russes est fixé à 1 535 000 personnes. Cela représente une augmentation de 25 000 personnes par rapport au chiffre précédent. »

Le document souligne que l'augmentation de 25 000 militaires est directement liée à la création et à la formation de nouvelles unités de construction militaire au sein des forces armées russes.

Nouveaux indicateurs structurels des forces armées russes

Indicateur / Direction

Effectif / Détails

Effectif total

2 426 130 personnes

Nombre de militaires

1 535 000 personnes

Expansion des effectifs

+25 000 personnes (via les unités de construction militaire)

Appareil central du ministère de la Défense

13 400 personnes (dont 4 930 fonctionnaires fédéraux)

2. Appareil central du ministère de la Défense et pouvoirs numériques

Le décret fixe également une limite maximale pour l'appareil central du ministère russe de la Défense à 13 400 personnes (à l'exclusion du personnel chargé de la garde et de l'entretien des bâtiments). Parmi eux, 4 930 sont des fonctionnaires civils fédéraux.

Droit d'accès au registre électronique unique :

Auparavant, Vladimir Poutine avait signé une loi accordant des pouvoirs importants au ministère russe de la Défense et à la Garde nationale russe (Rosgvardia). Selon celle-ci, ces agences ont obtenu le droit d'obtenir directement sous forme électronique des données du registre d'État unique des actes d'état civil (base ZAGS) de tous les citoyens du pays.

Partagez cette importante nouvelle géopolitique et militaire avec vos amis !

Ces changements structurels au sein des forces armées russes et l'expansion de l'armée sont d'une importance capitale pour la sécurité régionale et mondiale.

Envoyez immédiatement cet article brûlant à vos amis, collègues et groupes intéressés par la politique internationale !

Selon vous, à quels objectifs servent la création d'unités de construction militaire et l'augmentation des effectifs ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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