Le président russe Vladimir Poutine a signé un nouveau décret fixant le nombre total de membres et de militaires des forces armées russes. Le document officiel a été publié sur le portail d'informations juridiques du gouvernement.

Zamin.uz présente les chiffres clés de ce décret, les mises à jour de l'armée et les détails sur les nouveaux pouvoirs accordés au ministère de la Défense.

1. Effectif total : plus de 2,4 millions de personnes

Selon le nouveau décret, l'effectif autorisé des forces armées russes est fixé au total à 2 426 130 personnes La majeure partie de ce chiffre est constituée directement par des militaires.

Indicateurs clés du décret : « Le nombre de militaires des forces armées russes est fixé à 1 535 000 personnes. Cela représente une augmentation de 25 000 personnes par rapport au chiffre précédent. »

Le document souligne que l'augmentation de 25 000 militaires est directement liée à la création et à la formation de nouvelles unités de construction militaire au sein des forces armées russes.

Nouveaux indicateurs structurels des forces armées russes

Indicateur / Direction Effectif / Détails Effectif total 2 426 130 personnes Nombre de militaires 1 535 000 personnes Expansion des effectifs +25 000 personnes (via les unités de construction militaire) Appareil central du ministère de la Défense 13 400 personnes (dont 4 930 fonctionnaires fédéraux)

2. Appareil central du ministère de la Défense et pouvoirs numériques

Le décret fixe également une limite maximale pour l'appareil central du ministère russe de la Défense à 13 400 personnes (à l'exclusion du personnel chargé de la garde et de l'entretien des bâtiments). Parmi eux, 4 930 sont des fonctionnaires civils fédéraux.

Droit d'accès au registre électronique unique :

Auparavant, Vladimir Poutine avait signé une loi accordant des pouvoirs importants au ministère russe de la Défense et à la Garde nationale russe (Rosgvardia). Selon celle-ci, ces agences ont obtenu le droit d'obtenir directement sous forme électronique des données du registre d'État unique des actes d'état civil (base ZAGS) de tous les citoyens du pays.

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Ces changements structurels au sein des forces armées russes et l'expansion de l'armée sont d'une importance capitale pour la sécurité régionale et mondiale.

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