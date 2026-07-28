La carte de Lamine Yamal bat les records de Pelé et de Lionel Messi

Lamine Yamal, la star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, écrit une nouvelle page de l'histoire du football sur le marché des transferts et des objets de collection, portée par ses succès sur le rectangle vert. Selon Goal.com, la carte de recrue rare du joueur a été vendue aux enchères pour 707 600 dollars américains, surpassant les records des légendes du football mondial Pelé et Lionel Messi pour établir un record absolu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette vente fracassante a eu lieu dans le cadre de la prestigieuse vente aux enchères Goldin’s Global Football Auction. Le lot principal de cet événement, qui a attiré l'attention des supporters de football ouzbeks et internationaux, a été la carte de recrue Kaboom noire et unique de la collection Panini Donruss 2023-24. Après une lutte acharnée entre collectionneurs, le prix final a surpris beaucoup de monde en atteignant 707 600 dollars.

Une somme record qui surpasse les légendes

Les experts soulignent que cet article au statut « one-of-one » (exemplaire unique) tire sa valeur de sa rareté naturelle. C'est précisément ce facteur qui a fait de cette carte le trophée le plus prestigieux et le plus précieux pour les collectionneurs. Ce prix représente le chiffre public le plus élevé jamais enregistré pour des objets liés à Lamine Yamal.

Ce record n'est pas seulement un accomplissement personnel pour le jeune joueur talentueux, il surpasse également nettement les prix des articles les plus chers des rois du football — Pelé et Lionel Messi — mis en vente lors de la même enchère. Notamment, tandis que la carte de recrue de Pelé datant de 1958 a été vendue pour 610 000 dollars, la carte rare de Lionel Messi de la collection Topps Chrome Sapphire 2023-24 a atteint 317 200 dollars.

Des objets de grande valeur pour les collectionneurs

Par conséquent, la carte unique de Yamal a été évaluée à près de 100 000 dollars de plus que le lot de Pelé et à environ 390 400 dollars de plus que l'article de Messi. Ces chiffres démontrent clairement à quel point l'intérêt et la valeur marketing autour du jeune footballeur, récent champion d'Europe, sont extrêmement élevés ces derniers temps.

Lors de cette vente aux enchères, non seulement la carte principale, mais aussi d'autres objets rares ayant appartenu à l'ailier espagnol ont atteint des prix élevés. Par exemple, la carte Kaboom dorée, numérotée huit sur dix exemplaires, a été évaluée à 189 100 dollars. De plus, le maillot domicile du FC Barcelone porté et signé par le joueur lors de la saison de Ligue des champions 2023-24 a été acheté pour 152 500 dollars.

Selon la maison de ventes, le total de ces trois objets précieux s'élève à 1 049 200 dollars. Cela prouve une fois de plus que les stars du football moderne revêtent une immense valeur pour les fans et les collectionneurs, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors.