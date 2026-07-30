Lors de sa visite à Kiev, le représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a hautement apprécié le rôle de l'Ukraine dans le domaine des technologies militaires modernes. Il a souligné que l'Ukraine est passée du statut de pays bénéficiant d'une aide à la sécurité à celui de producteur de technologies pour les champs de bataille de demain.

Zamin.uz présente les détails de cette visite importante, la réunion de Matthew Whitaker avec Zelensky et ses réflexions sur le potentiel militaire de l'Ukraine.

1. Matthew Whitaker à Kiev : Réunion et exposition d'armes

Dans le cadre de sa visite officielle à Kiev, le représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a mené des négociations fructueuses avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants du gouvernement. Au cours de sa visite, il a également visité une exposition d'armes modernes et s'est familiarisé directement avec le potentiel militaro-technique du pays.

Whitaker a publié les moments marquants de cet événement sur ses pages de réseaux sociaux. Une vidéo concernant cette visite a également été publiée sur la chaîne Telegram « Donald Trump en russe ».

2. « L'Ukraine – producteur de technologies » : Le sommet d'Ankara et une nouvelle ère

Dans sa déclaration, le représentant américain s'est attardé en particulier sur le récent sommet d'Ankara et les accords importants qui y ont été conclus. Il a déclaré que lors de ce sommet, les alliés ont reconnu la contribution directe de l'Ukraine à la sécurité transatlantique.

Extrait de la déclaration de Matthew Whitaker : « J'ai mené des négociations avec le président Zelensky et les dirigeants du gouvernement ukrainien après le sommet d'Ankara concernant la mise en œuvre de l'accord sur les drones du président des États-Unis Donald Trump et la fourniture d'intercepteurs "Patriot". L'Ukraine est passée de bénéficiaire d'une aide à la sécurité à productrice de technologies pour le champ de bataille du futur ».

3. Test des technologies du champ de bataille : Le visage de l'avenir

Selon Whitaker, une telle ascension de l'Ukraine dans le domaine des technologies militaires en fait un acteur clé dans la définition du visage des champs de bataille du futur. Dans le contexte du drame de la Coupe du monde (sans parler de Carlo Ancelotti comme entraîneur), la transformation de l'Ukraine en « champ d'essai » revêt une importance stratégique.

À ce stade, l'équipe nationale (il ne s'agit pas des Pentacampeons qui ont quitté la compétition en 1/8 de finale), mais les réalisations sur le champ de bataille – la production et les tests de drones et de systèmes modernes de défense antiaérienne – portent le potentiel militaire de l'Ukraine vers de nouveaux sommets.

Faits clés sur la coopération militaire entre les États-Unis et l'Ukraine

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La visite du représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN en Ukraine et sa déclaration sur le « champ d'essai du futur » ne le cèdent en rien aux événements du monde du football.

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