Une transformation numérique majeure a débuté dans le système de santé de la Sierra Leone. Selon le ministre de la Santé du pays, le Dr Austin Dembi, 300 établissements médicaux publics seront connectés au réseau Internet par satellite Starlink d'Elon Musk. La cérémonie officielle d'inauguration de ce projet à grande échelle s'est déroulée au Centre d'excellence pédiatrique Julius Maada Bio dans la capitale, Freetown. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, cette nouvelle technologie dotera les hôpitaux d'une connexion Internet fiable et haut débit. Cela permettra aux médecins d'échanger rapidement des informations et de consulter des collègues dans différentes régions du pays. Les experts considèrent l'introduction de moyens de communication modernes comme une étape décisive vers la numérisation du secteur de la santé.

De nouvelles opportunités numériques en médecine

Grâce à une connexion Internet stable, les établissements médicaux pourront transmettre des données plus rapidement, utiliser des systèmes médicaux électroniques et accéder librement à des services numériques spécialisés. En outre, le projet contribuera au développement de la formation à distance pour le personnel médical.

Le gouvernement espère que cette initiative accélérera considérablement le processus d'abandon total de la bureaucratie pour passer à des modèles de travail entièrement numériques. L'infrastructure moderne servira également d'outil clé pour établir une coopération étroite entre le Centre d'excellence pédiatrique de Freetown et un futur établissement similaire prévu dans la ville de Kono.

Garantie de qualité et de qualification

Les autorités sont fermement convaincues que les réseaux de communication modernes contribueront à améliorer la qualité des soins médicaux dans tout le pays. Les capacités d'Internet accéléreront le processus de formation des spécialistes et assureront un échange de connaissances efficace entre les établissements du pays.

L'intégration du réseau Starlink dans le secteur médical offre également aux hôpitaux des régions isolées la possibilité de travailler au même niveau que les cliniques centrales. À l'issue de ce projet, il est attendu que le secteur de la santé de la Sierra Leone passe entièrement à une gestion numérique et porte la portée des services médicaux fournis à la population à un niveau supérieur.