Le sélectionneur de l'équipe du Brésil, Carlo Ancelotti, a partagé ses réflexions sur la fin de la carrière internationale de l'attaquant de 34 ans, Neymar, et a fermement défendu sa décision de l'inclure pour la Coupe du monde 2026. Selon Goal.com, le joueur légendaire qui a dignement honoré le maillot national ces 16 dernières années a officiellement annoncé sa retraite internationale après la défaite difficile contre la Norvège en huitième de finale du Mondial en Amérique du Nord. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme on le sait, avant le tournoi, Neymar avait rencontré plusieurs difficultés en raison de sa condition physique et de blessures musculaires. Notamment, en raison d'une lésion du mollet de grade 2, il avait dû manquer les premiers matches de la phase de groupes contre le Maroc et Haïti. Néanmoins, le technicien expérimenté a souligné l'importance de la place du joueur dans l'effectif.

Critiques sur la condition physique et ambiance positive

Dans une interview accordée à ESPN, Carlo Ancelotti a reconnu que l'attaquant n'avait pas pu apporter l'aide escomptée sur le plan technique, mais il a salué son comportement positif et ses qualités de leadership au sein du groupe. Le sélectionneur a exprimé sa gratitude pour l'attitude et l'approche professionnelle du joueur, confirmant une fois de plus que son inclusion dans la liste élargie de 26 joueurs était la bonne décision.

Dans le même temps, le technicien italien n'a pas caché son mécontentement concernant certains aspects de la préparation de la star. Selon lui, si Neymar avait travaillé plus dur avant le tournoi pour parfaire sa condition physique, il aurait pu jouer dès le premier match. Cette situation est restée le seul regret de l'entraîneur durant la Coupe du monde.

Vers l'avenir : l'ère de la nouvelle génération

La retraite internationale de Neymar devrait marquer un tournant fondamental dans la philosophie du football brésilien. Soulignant que l'époque où l'on dépendait de la génération des années 2010 est révolue, Carlo Ancelotti a indiqué que l'attention principale serait désormais portée sur la Coupe du monde 2030.

L'ancien entraîneur du Real Madrid a noté qu'une époque se termine toujours dans l'histoire et qu'il est naturel qu'elle soit remplacée par une génération nouvelle et encore plus forte. L'équipe nationale du Brésil est maintenant appelée à découvrir de nouveaux talents et à procéder au renouvellement progressif de l'équipe.