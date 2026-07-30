SpaceX signe un nouveau contrat spatial de 1,6 milliard de dollars avec le Pentagone

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SpaceX signe un nouveau contrat spatial de 1,6 milliard de dollars avec le Pentagone

La Force spaziale américaine a signé un important contrat d'une valeur totale de 1,6 milliard de dollars avec SpaceX, la société fondée par Elon Musk. Selon ixbt.com, dans le cadre de cet accord, l'entreprise devra effectuer 18 nouveaux vols spatiaux pour le département militaire et lancer des satellites spéciaux en orbite à l'aide des fusées Falcon 9. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce contrat devrait être entièrement exécuté d'ici 2027. Sa mission principale est de former une constellation spatiale permettant de détecter en temps opportun diverses cibles mobiles dans les airs et d'en assurer le suivi opérationnel. Cela élargira considérablement les capacités du département de la Défense des États-Unis pour assurer la sécurité de l'espace aérien.

Leadership dans les missions militaires et coopération rapide

Cet accord fait partie d'un programme de base spécial pour l'achat de lanceurs étatiques, où les missions publiques sont attribuées sur une base ouverte. Bien que de grands concurrents tels que United Launch Alliance et Blue Origin participent également à ce programme, c'est SpaceX qui remporte les plus grosses commandes grâce à sa haute fiabilité et à la fréquence de vol de ses fusées Falcon 9.

Les militaires soulignent que le nouveau processus d'achat rapide introduit a permis de finaliser toutes les formalités en seulement deux mois. Cela constitue à son tour un facteur important pour réduire les délais de réalisation des futurs projets spatiaux du département de la Défense des États-Unis.

Plans futurs et environnement concurrentiel

Cet accord n'est pas le seul contrat militaire majeur signé récemment par SpaceX. En mai de cette année, la Force spaziale américaine avait signé plusieurs contrats d'une valeur totale de 6,5 milliards de dollars avec cette entreprise. Ces accords incluent la création d'un système de satellites détectant des cibles aériennes mobiles ainsi que le développement d'un réseau de communication militaire pour la transmission rapide de données entre les systèmes d'alerte précoce, de suivi et d'interception de missiles.

Néanmoins, certains législateurs américains s'inquiètent de la dépendance du Pentagone à l'égard d'un seul fournisseur. Cependant, les représentants de la Force spaziale affirment fermement qu'ils continueront à soutenir un environnement de saine concurrence entre les autres entreprises spatiales du pays à l'avenir.

SpaceXForce Spatiale AméricaineFalcon 9Elon MuskPentagone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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