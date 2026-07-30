Elle écoute les battements de cœur de son fils de 9 ans décédé chez un petit garçon de 3 ans

Une rencontre émouvante survenue au Brésil a touché le cœur de nombreuses personnes. Les parents de Jessi, 9 ans, ont vécu le moment tant attendu de rencontrer pour la première fois le petit Deyvi, 3 ans, qui a reçu le cœur de leur fils greffé.

Il est rapporté que Jessi est décédé en février 2024 des suites de complications graves liées à une appendicite. Après que les médecins ont constaté sa mort cérébrale, ses parents, malgré leur immense chagrin, ont décidé de doner ses organes.

Le cœur de Jessi a été transplanté à Deyvi, 3 ans, qui luttait depuis sa naissance contre une grave maladie cardiaque et avait passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital. La transplantation réussie a offert une nouvelle vie au petit garçon.

Les moments les plus émouvants de la rencontre ont été observés lorsque la mère de Jessi a écouté à nouveau les battements de cœur de son fils à l'aide d'un stéthoscope. Le fait que le cœur qui battait autrefois dans la poitrine de son propre enfant donne maintenant la vie à un autre petit l'a profondément émue et elle n'a pas pu retenir ses larmes.

Les médecins soulignent que le don d'organes offre une chance de sauver la vie de milliers de patients. La famille de Jessi a quant à elle exprimé sa joie que la décision prise après la perte la plus douloureuse ait apporté joie et espoir à une autre famille.