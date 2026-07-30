Les États-Unis mènent des frappes aériennes massives contre des cibles militaires en Iran

La situation au Moyen-Orient s'est à nouveau tendue. Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a annoncé que le 30 juillet, des frappes aériennes massives avaient été menées contre plusieurs installations militaires sur le territoire iranien. Cette attaque a été menée en représailles à une attaque de roquette lancée la veille contre l'armée américaine stationnée dans la région.

Zamin.uz rapporte les détails de cet événement crucial menaçant la sécurité régionale, les objets ciblés et les affrontements précédents entre les parties.

Objets détruits et objectif de l'opération

Selon le CENTCOM, des dizaines d'installations militaires appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont été ciblées lors de l'opération. Celles-ci comprennent :

Des centres de commandement militaire ;

Des installations liées aux missiles et aux véhicules aériens sans pilote (drones) ;

Des installations des forces de garde-côtes.

L'armée américaine a souligné que l'objectif principal de l'opération était de réduire davantage les menaces de l'Iran et de ses alliés contre les troupes américaines, les navires commerciaux dans le golfe Persique et les pays de la région.

Attaque de missiles balistiques et combat de « défense aérienne »

Il est noté que l'opération actuelle était une réponse au lancement de plusieurs missiles balistiques depuis le territoire iranien contre l'armée américaine au Moyen-Orient le 28 juillet. La partie américaine signale que tous ces missiles ont été détruits en vol.

Rappelons qu'à l'heure actuelle, plus de 50 000 militaires américains servent au Moyen-Orient et que de telles attaques menacent directement leur vie.

Histoire du conflit et rapport du New York Times

Les conflits armés entre les États-Unis et l'Iran ont également été très intenses au début de ce mois, en particulier du 12 au 24 juillet. Pendant cette période, les États-Unis ont mené des attaques nocturnes contre des objets en Iran, les expliquant comme une mesure pour réduire la menace pour les navires dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a annoncé avoir ciblé des bases américaines dans les pays voisins.

Après le 24 juillet, les parties ont suspendu leurs frappes mutuelles pendant plusieurs jours. Selon The New York Times, le président américain a décidé le 24 juillet de reporter temporairement de nouvelles attaques à grande échelle. Cela a été causé par les facteurs suivants :

La diminution des stocks de missiles pour les systèmes de défense aérienne ;

Le risque d'une crise énergétique et économique mondiale potentielle.

Arabie saoudite coopération et menace des drones

Il convient de noter que lors des actions du 28 juillet, les États-Unis ont agi de concert avec les forces armées de l'Arabie saoudite. Le CENTCOM a déclaré que cette opération constituait une réponse aux plus de 30 attaques de drones menées contre les forces américaines au cours des dernières 72 heures.

Faits clés sur le conflit armé États-Unis-Iran

Aspect / Critère Détails Date de l'opération 30 juillet Région cible Territoire iranien Contre-attaque (date) 28 juillet (missiles balistiques) Objets ciblés Centres de commandement du CGRI, installations de missiles/drones, garde-côtes Nombre de troupes américaines dans la région 50 000+ Allié (28 juillet) Arabie saoudite

La situation au Moyen-Orient reste extrêmement tendue et les frappes massives directes des États-Unis sur le territoire iranien pourraient avoir un impact grave sur la stabilité géopolitique.

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