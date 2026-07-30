Qu'a déclaré Abdukodir Khusanov après avoir signé son nouveau contrat avec Manchester City ?

Abdukodir Khusanov Manchester Citya signé un nouveau contrat de cinq ans, liant son avenir au club jusqu'en 2031. Cependant, le défenseur ouzbek ne considère pas cet accord comme une fin en soi : il fait face à un nouveau défi, celui de gagner la confiance d'Enzo Maresca et de s'imposer durablement comme titulaire indiscutable.

Dans les déclarations du joueur de 22 ans, la joie le disputait à un grand sens des responsabilités. Khusanov a souligné l'importance du soutien des supporters dans son adaptation en Angleterre et s'est dit prêt à tout donner pour remporter de nouveaux succès majeurs avec le club.

« C'est un jour magnifique pour moi et ma famille »

Après la signature de son nouveau contrat, Khusanov a confié que cet événement revêt une signification particulière non seulement pour lui, mais aussi pour ses proches.

« C'est un jour magnifique pour moi et ma famille. Je suis ravi de prolonger mon séjour à City. »

Selon le défenseur, il a savouré chaque minute passée au club depuis son arrivée à Manchester. Durant cette période, il a progressé en tant que joueur, s'est adapté au rythme élevé de la Premier League et a emmagasiné l'expérience nécessaire pour les grands matches.

Le précédent contrat de Khusanov courait jusqu'à l'été 2029. Ce nouveau bail prolonge son avenir à l'Etihad Stadium de deux années supplémentaires, témoignant de la confiance à long terme que place le club en son défenseur.

Un nouveau défi : gagner la confiance de Maresca

L'ère Pep Guardiola achevée, une nouvelle page s'ouvre à Manchester City sous la direction d'Enzo Maresca. Le technicien italien a indiqué qu'il souhaitait faire progresser l'équipe sur le plan tactique tout en préservant l'ancienne philosophie de jeu du club.

Khusanov n'a pas caché qu'il comprenait parfaitement que l'arrivée d'un nouvel entraîneur signifiait que sa place de la saison dernière ne lui était en rien acquise automatiquement.

Ses principaux objectifs :

gagner la confiance de Maresca et de son staff technique ;

jouer régulièrement dans le onze titulaire ;

s'imposer dans la concurrence au cœur de la défense ;

s'adapter rapidement aux nouvelles exigences tactiques de l'équipe.

« J'ai maintenant un nouveau défi devant moi. Je veux faire forte impression auprès d'Enzo Maresca et de son staff pour jouer régulièrement dans l'équipe », a déclaré le défenseur.

Cette déclaration montre que Khusanov ne compte pas se reposer sur ses lauriers après cette prolongation. Au contraire, il est prêt à prouver à nouveau sa valeur à chaque entraînement et à chaque match.

En 18 mois : de remplaçant à titulaire en défense

Khusanov a rejoint Manchester City en janvier 2025 en provenance du club français du RC Lens. Il est ainsi devenu le premier joueur ouzbek de l'histoire à évoluer en Premier League.

Durant ses 18 premiers mois en Angleterre, il a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2025/26, il a fait 37 apparitions, devenant l'un des piliers de la défense mancunienne.

La seconde moitié de saison a particulièrement marqué un tournant pour Khusanov. Associé à Marc Guéhi dans l'axe de la défense, il a formé une charnière redoutable, participant à 16 des 19 derniers matches de City en Premier League.

Le défenseur ouzbek a également joué un rôle prépondérant lors des finales de la FA Cup et de la League Cup. Manchester City a remporté ces deux compétitions, réalisant le doublé sur la scène nationale.

Pourquoi le club l'a-t-il prolongé sur le long terme ?

Parmi les principales qualités de Khusanov, les observateurs relèvent sa vitesse, sa puissance dans les duels et son sens de l'anticipation face aux attaques adverses. En un temps record, il est devenu l'un des chouchous du public de l'Etihad.

Le joueur a également figuré dans le trio final des prétendants au titre de meilleur joueur de la saison 2025/26 à Manchester City. Bien que le trophée soit revenu au pur produit de l'académie Nico O'Reilly, la présence de Khusanov dans ce top 3 témoigne de la fulgurante ascension de son statut au sein du club.

Le directeur du football de City, Hugo Viana, a lui aussi souligné la satisfaction de la direction quant à la progression du joueur ouzbek.

Selon lui, Khusanov possède :

des dispositions physiques exceptionnelles ;

la technique requise pour un défenseur central moderne ;

une vitesse et une puissance remarquables ;

le potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale.

Viana a rappelé que le défenseur de 22 ans avait ses meilleures années devant lui et a exprimé l'espoir qu'il joue un rôle central dans les plans futurs de Maresca.

Une gratitude toute particulière envers les supporters

Khusanov a insisté sur le rôle crucial qu'a joué le soutien des supporters de Manchester City lors de son adaptation à l'Angleterre et à la Premier League.

Sa rapidité, sa combativité jusqu'à la dernière seconde et son style de jeu intraitable lui ont rapidement valu l'admiration des tribunes. Le club le décrit d'ailleurs volontiers comme un « chouchou des supporters ».

Khusanov a affirmé qu'il ne regardait plus en arrière, tourné uniquement vers l'avenir :

« Je suis prêt à faire tout mon possible pour que notre équipe connaisse encore plus de succès. »

Des mots qui confirment qu'il ne perçoit pas ce nouveau contrat comme une zone de confort, mais bien comme un appel à relever des exigences et des responsabilités accrues.

Une nouvelle étape pour le football ouzbek

Le contrat de Khusanov jusqu'en 2031 dépasse le cadre de la simple réussite individuelle.

Premier Ouzbek à jouer en Premier League, il s'est rapidement imposé comme titulaire régulier dans l'un des clubs les plus puissants d'Angleterre. Il a également brillé en tant que pilier de la défense de l'Ouzbékistan lors de leur toute première participation à une Coupe du Monde.

Son prochain défi consiste désormais à préserver sous la houlette de Maresca le statut d'importance qu'il s'était bâti à l'ère Guardiola.

En résumé

Abdukodir Khusanov a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2031. En l'espace de 18 mois, il est passé du statut de jeune espoir à celui de défenseur fiable, a remporté deux trophées et a intégré le trio final pour le titre de joueur de la saison.

Cependant, le plus dur commence maintenant. Khusanov doit gagner la confiance de Maresca, consolider sa place de titulaire et prouver sur le terrain le potentiel de « défenseur central de classe mondiale » évoqué par la direction.

Selon vous, Khusanov peut-il devenir le taulier de la défense de Manchester City la saison prochaine ? Partagez vos avis et pronostics dans les commentaires !