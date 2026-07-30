Volvo abandonne les systèmes lidar, Elon Musk affirme avoir prévenu

Un nouveau changement important est intervenu sur le marché automobile concernant les approches des technologies de conduite autonome. Selon Ixbt.com, la célèbre entreprise suédoise Volvo a officiellement décidé d'arrêter l'utilisation des capteurs LiDAR sur ses modèles EX90 et ES90. Cette décision a été interprétée différemment sur divers marchés et a attiré l'attention des passionnés d'automobile et des experts du secteur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale raison invoquée pour ce changement radical est liée aux difficultés financières de Luminar, partenaire de Volvo et fournisseur de capteurs. En particulier, face à des procédures de faillite dans ses activités, Luminar n'a plus été en mesure de fournir ces équipements essentiels pour les véhicules. Par conséquent, Volvo est contraint d'abandonner cette technologie et de supprimer progressivement le système.

Les clients en Norvège seront indemnisés

Les intérêts des acheteurs n'ont pas non plus été ignorés à la suite de ces évolutions technologiques. En particulier, il a été décidé d'octourner une indemnisation de 1 800 euros aux acheteurs du marché norvégien pour les fonctions promises qui n'ont finalement pas pu être mises en œuvre. De telles situations montrent que les problèmes liés aux fournisseurs dans l'industrie automobile finissent par impacter directement les consommateurs.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a également réagi à cette situation sur sa page de réseau social. Il a écrit sur son compte X : « J'avais essayé de les avertir. Les voitures sont conduites à l'aide de réseaux de neurones et de capteurs optiques. Cela s'applique également aux véhicules robotisés. »

Le point de vue critique d'Elon Musk sur la technologie lidar

Elon Musk est connu pour avoir exprimé par le passé des opinions extrêmement négatives à l'égard des systèmes lidar. Il avait déjà qualifié cette technologie d'« initiative inutile ». Le fondateur de Tesla est convaincu que pour créer des systèmes de conduite autonome, les capteurs lidar coûteux ne sont pas indispensables et qu'il faut se concentrer principalement sur l'AI et les caméras.

Actuellement, il subsiste deux approches différentes dans l'industrie automobile pour le développement de systèmes de conduite autonome. Un groupe d'entreprises s'appuie sur le lidar et les radars, tandis que Tesla et ses partisans tentent de prouver que d'excellents résultats peuvent être atteints uniquement grâce à des capteurs optiques et des réseaux de neurones.

L'abandon des lidars par Volvo et la faillite de Luminar marquent un nouveau tournant majeur dans ces débats technologiques. Les résultats pratiques des prochaines années montreront quelle voie l'industrie automobile suivra et quelle technologie l'emportera.