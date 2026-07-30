OpenAI développe une nouvelle famille d'appareils conçus pour l'intelligence artificielle

OpenAI, entreprise leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, se prépare à présenter dans un proche avenir toute une famille d'appareils conçus pour interagir directement avec ses réseaux de neurones. Selon ixbt.com, cette démarche devrait marquer un tournant majeur dans le monde technologique et modifier radicalement la façon dont les humains interagissent avec les ordinateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que le président de l'entreprise, Greg Brokman, ait confirmé que le travail sur ces projets battait son plein, il n'a pas divulgué la date exacte de sortie des gadgets. Néanmoins, il a souligné que les utilisateurs pourraient voir les nouveaux appareils très prochainement. Actuellement, diverses rumeurs circulent dans les cercles industriels et les médias, suggérant que les futurs produits pourraient inclure une enceinte intelligente ou des appareils portables spéciaux.

Appareils de nouvelle génération et avenir des interfaces

Cependant, la direction d'OpenAI n'a pas confirmé directement ces suppositions. Tout en gardant secrets les détails sur les gadgets précis sur lesquels l'entreprise travaille, Greg Brokman a indiqué que l'objectif principal était de délivrer les capacités de l'intelligence artificielle de la manière la plus pratique possible. Selon lui, le progrès technologique amènera les gens à abandonner la saisie de texte au profit d'une méthode de communication vocale et naturelle avec les ordinateurs à grande échelle.

Au cours de l'entretien, des réponses ont également été apportées concernant les récentes revendications d'Apple et l'impact sur le projet de l'ancien designer Jony Ive, qui collabore avec OpenAI. Brokman a souligné que l'entreprise se concentre entièrement sur ses propres développements et technologies. Selon lui, les secrets commerciaux des autres entreprises n'intéressent pas OpenAI, car l'organisation dispose d'un potentiel d'innovation suffisant et aborde toutes les questions de sa propre perspective.