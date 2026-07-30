Leon Goretzka proposé au FC Barcelone, mais Deco s'y oppose

Le milieu de terrain allemand Leon Goretzka a offert ses services en tant qu'agent libre au club de Barcelone . Selon les informations publiées par la presse sportive, une fois son contrat actuel avec le Bayern Munich terminé, le joueur souhaite activement rejoindre l'équipe catalane. Le joueur expérimenté de 31 ans et ses représentants ont contacté la direction du club pour discuter de cette opportunité lors du mercato estival, rapporte Goal.com dans son article.

Actuellement, les Catalans traversent une grave pénurie de personnel et une crise de blessures au milieu de terrain. Les titulaires de l'équipe, Fermín López et Frenkie de Jong, sont indisponibles pour une longue période. Alors que López se remet d'une fracture du métatarse, De Jong suit un processus de rééducation prolongé en raison d'une grave rupture des ligaments du genou.

Pénurie d'effectif et le facteur Hansi Flick

Goal.com rapporte également que plusieurs joueurs ayant participé aux Coupes du monde ont bénéficié de vacances supplémentaires et rejoindront l'entraînement de pré-saison plus tard que les autres. Dans des circonstances aussi difficiles, l'option d'un Leon Goretzka expérimenté, en bonne condition physique et prêt à jouer, aurait pu paraître intéressante pour le staff technique.

Ce transfert potentiel est également lié à l'entraîneur principal Hansi Flick, le technicien et le joueur ayant déjà connu un grand succès ensemble au Bayern. Sous leur direction, l'équipe a remporté deux titres de Bundesliga et la Ligue des champions lors de la saison 2019-2020. De plus, l'arrivée d'un agent libre sans indemnité de transfert devait correspondre aux problèmes financiers actuels du Barça.

La position de Deco et la confiance dans les jeunes joueurs

Cependant, malgré tous les facteurs positifs, le directeur sportif de, Deco, n'est pas intéressé par le recrutement du milieu de terrain expérimenté. Le spécialiste portugais se montre sceptique face à cet accord et ne souhaite pas réaliser ce transfert.

Au lieu d'acheter un joueur sur le marché extérieur, Deco prévoit de résoudre le problème en s'appuyant sur les ressources internes, c'est-à-dire les diplômés de l'académie du club. La direction du club croit fermement que le prometteur Marc Casadó, âgé de 22 ans, est tout à fait capable de combler le vide laissé par l'absence de Frenkie de Jong.