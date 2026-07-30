John Stones arrive à Milan : le défenseur anglais rejoint l'Inter

Le défenseur expérimenté de l'équipe nationale anglaise, John Stones, est arrivé en Italie et se prépare à signer avec l'Inter, le champion en titre de Serie A. Devenu agent libre après l'expiration de son contrat avec Manchester City, le joueur de 32 ans a atterri à Milan où il a été accueilli par les représentants des médias et les supporters. Selon Sky Italia, le joueur devrait passer sa visite médicale dès aujourd'hui et obtenir son certificat d'aptitude sportive du Comité national olympique italien (CONI). C'est ce que rapporte rapporte Goal.com.

Après une décennie pleine de succès à l'Etihad Stadium, John Stones s'apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière. Exprimant sa joie face à ce nouveau défi dans le championnat italien, le joueur n'a pas caché son enthousiasme. "Je suis très heureux d'être ici, merci beaucoup. À bientôt, ciao", a brièvement commenté le défenseur à son arrivée à San Siro.

Détails du contrat et importance du défenseur chevronné

Une fois toutes les formalités remplies, John Stones devrait signer un contrat de deux ans assorti d'un salaire de 4 millions d'euros par saison. Ce transfert est considéré par l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, comme une étape clé pour renforcer la ligne défensive. La direction du club mise précisément sur des joueurs dotés d'une telle expérience sur la scène internationale pour défendre avec succès le Scudetto.

Au cours de ses années passées à Manchester City, John Stones a remporté un total de 20 trophées majeurs, dont six titres de Premier League et la Ligue des champions. L'apport d'une telle mentalité de vainqueur dans la défense de Chivu devrait grandement bénéficier à l'équipe. Cependant, l'activité du club sur le marché des transferts ne s'arrête pas là.

Projets futurs sur le marché des transferts et historique des blessures

Le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, a confirmé que des négociations sont en cours avec le capitaine de Tottenham, Cristian Romero. Si Benjamin Pavard venait à quitter l'équipe lors du mercato estival, les Milanais pourraient s'attacher les services à la fois de John Stones et du champion du monde argentin 2022. Par ailleurs, Djed Spence est signalé comme une cible prioritaire pour renforcer les couloirs défensifs.

Il convient de noter que la saison 2025/26 a été difficile pour John Stones en raison de problèmes physiques. Des blessures à la cuisse et au mollet ne lui ont permis de disputer que 18 matchs toutes compétitions confondues. Malgré cela, il a pris part à cinq rencontres avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde, contribuant à la troisième place de sa sélection. Le staff médical de l'Inter portera une attention particulière à l'état physique du joueur lors de la visite d'aujourd'hui, espérant que ce nouvel environnement l'aidera à oublier ses blessures.