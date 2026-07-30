Karim Adeyemi affirme ne pas avoir peur de la concurrence avec Lamine Yamal

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Karim Adeyemi affirme ne pas avoir peur de la concurrence avec Lamine Yamal

L'attaquant Karim Adeyemi, qui a rejoint le club catalan du FC Barcelone, a déclaré qu'il n'avait pas peur de rivaliser avec la star Lamine Yamal pour une place dans le onze titulaire. Après son transfert du Borussia Dortmund, l'international allemand s'est exprimé sur ses chances avant la nouvelle saison et sur sa relation avec l'entraîneur Hansi Flick, rapporte Goal.com .

Selon Mundo Deportivo, lors d'une interview accordée pendant le stage de pré-saison du FC Barcelone à Saint George's Park, l'attaquant de 24 ans a indiqué qu'il s'adaptait rapidement aux conditions du club catalan. D'après lui, la forte concurrence au sein de l'équipe ne l'effraie pas, mais renforce au contraire sa confiance en lui.

L'appel de Hansi Flick a été le facteur décisif du transfert

Revenant sur le déroulement de son transfert, Karim Adeyemi a souligné qu'un simple coup de fil de l'entraîneur Hansi Flick avait suffi pour le convaincre de rejoindre l'équipe de ses rêves. Il est apparu que la confiance mutuelle entre le technicien et le joueur, qui avaient déjà collaboré en sélection allemande, était au plus haut.

Selon le joueur, Flick n'a pas eu besoin de faire de grands efforts pour le persuader. Il a simplement appelé pour lui demander s'il souhaitait venir en Catalogne, et Adeyemi a noté qu'il n'avait pas hésité une seule seconde lorsqu'il a reçu une offre du plus grand club du monde.

La concurrence avec Lamine Yamal et les tâches sur le terrain

Interrogé sur la concurrence sur les ailes avec la jeune star de l'équipe Lamine Yamal, Karim Adeyemi a répondu de manière ferme et ouverte. Il a affirmé qu'il n'avait peur d'aucun joueur et qu'il était convaincu que s'il parvenait à montrer son meilleur visage, il aurait l'opportunité de jouer.

Ce transfert devrait élargir les options offensives du FC Barcelone et intensifier la concurrence. L'arrivée de cet attaquant souhaitée par Hansi Flick augmentera sans aucun doute les options tactiques lors des prochains matchs.

Karim AdeyemiLamine YamalHansi FlickFC BarceloneBorussia Dortmund
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Jahongir Tursunov
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