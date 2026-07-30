Les tests de Starship ont réussi, mais l'isolation thermique n'est pas encore prête

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Les tests de Starship ont réussi, mais l'isolation thermique n'est pas encore prête

Le vaisseau spatial Starship de SpaceX a achevé avec succès son dernier vol d'essai, marquant une étape importante dans le développement des technologies spatiales. Cependant, selon ixbt.com, malgré la réussite des étapes de rentrée atmosphérique et d'amerrissage, un obstacle sérieux persiste sur la voie d'un réarmement rapide : la question de l'isolation thermique protégeant la coque du vaisseau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Des experts américains de premier plan, dont Don Raski, ancien ingénieur au centre de recherche Ames de la NASA, l'ancien astronaute Charles Camarda et l'ancien responsable Charles Miller, ont analysé en profondeur les images de Starship après son amerrissage dans l'océan Indien. Selon leurs conclusions, les traînées lumineuses apparaissant aux jonctions des tuiles céramiques indiquent que des gaz surchauffés s'infiltrent entre les tuiles.

Protection thermique et son problème principal

Bien que la protection thermique actuelle ait rempli sa fonction principale en assurant le passage du vaisseau à travers l'atmosphère, les experts ont noté des fissures et des dommages sur certaines tuiles. Le problème ne réside pas dans le retour du vaisseau, mais dans le processus de préparation pour le vol suivant. Si chaque vol nécessite une inspection et une réparation prolongées de milliers de tuiles, une réutilisation complète et rapide sera impossible.

Selon les experts, cette situation rappelle le programme Space Shuttle du siècle dernier. À l'époque aussi, la protection thermique fonctionnait, mais le processus de maintenance rendait les vols lents et coûteux. Bien que la coque en acier de Starship puisse résister à des températures allant jusqu'à 800 degrés même en cas de dommage partiel des tuiles, cela offre une marge de sécurité supplémentaire pour le vaisseau.

Plans futurs et nécessité de nouvelles technologies

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, avait qualifié par le passé la protection thermique entièrement réutilisable de plus grand problème non résolu du projet Starship. L'entreprise travaille déjà sur de nouveaux matériaux, améliore la conception des tuiles et leurs méthodes de fixation. Cependant, les analystes soulignent que l'approche actuelle est la continuation de l'ancienne architecture du Space Shuttle.

Une telle architecture peut suffire pour les lancements réguliers de satellites Starlink, mais pour les programmes lunaires et martiens, les centres de données orbitaux et les stations solaires spatiales qui nécessitent des centaines et des milliers de vols abordables par an, des technologies de protection thermique totalement nouvelles seront indispensables. À cet égard, les experts appellent la NASA à reprendre la recherche fondamentale sur la rentrée des engins spatiaux, car de telles recherches scientifiques n'ont pas été financées au cours des 30 dernières années.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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