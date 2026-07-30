En Russie, les étudiants de première année admis dans les établissements d'enseignement supérieur accèdent dès le début des cours aux services numériques officiels et à l'environnement éducatif du pays. Selon les informations du site Ixbt.com, les nouveaux élèves auront désormais la possibilité de se connecter automatiquement aux chats d'études de leur université, aux chaînes officielles ainsi qu'aux chat-bots spéciaux sur la messagerie Max. Cette nouveauté vise à simplifier dès les premiers jours les communications entre les établissements d'enseignement et les jeunes. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui transmet l'information.

Il est précisé que le processus d'intégration des étudiants dans des groupes spéciaux est réalisé via le portail des services publics. Une fois l'admission officielle de l'étudiant validée dans l'université, une notification spéciale l'invitant à rejoindre les groupes d'études officiels sur la messagerie Max est envoyée dans son espace personnel. Cela garantit que chaque étudiant reçoit en temps voulu et sans difficulté son emploi du temps, les annonces et autres informations importantes.

Environnement éducatif numérique et indicateurs de la plateforme

Selon les données du ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Russie, cette approche élève les interactions entre universités et étudiants à un niveau qualitativement nouveau. Aujourd'hui, les fonctionnalités de cette plateforme sont activement utilisées par les universités. En particulier, elles s'en servent pour organiser les processus d'admission, la vie étudiante et le processus éducatif quotidien.

En se basant sur les chiffres fournis par les développeurs de la plateforme, une immense infrastructure numérique a été mise en place au sein de la messagerie. Ses principaux indicateurs sont les suivants :

plus de 230 000 chats d'étudiants ont été créés sur la messagerie ;

ces groupes unissent plus de 2,4 millions de participants ;

plus de 5 000 chaînes officielles ont été ouvertes par les organisations éducatives ;

l'audience totale de ces chaînes dépasse 2,6 millions d'utilisateurs.

L'envergure du projet « Université numérique »

Cette initiative fait partie du projet à grande échelle « Université numérique » mis en œuvre à l'échelle du pays. Actuellement, cet écosystème numérique couvre plus d'un millier d'établissements d'enseignement supérieur et leurs filiales en Russie, servant à adapter les processus éducatifs aux exigences modernes.

Selon les experts, se connecter dès les premiers jours d'études à un espace d'information unique permet aux étudiants de s'adapter plus rapidement au nouvel environnement et d'être en contact permanent avec leurs camarades de groupe et le décanat. Une telle mise en œuvre rapide des processus de numérisation sert de facteur important pour améliorer la qualité de l'éducation et réduire les barrières bureaucratiques.