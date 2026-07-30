Starlink a diffusé en direct l'amerrissage de Starship depuis l'océan

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Starlink a diffusé en direct l'amerrissage de Starship depuis l'océan

Une nouvelle avancée technologique importante a été enregistrée dans le domaine de l'exploration spatiale et des télécommunications. Selon le rapport d'ixbt.com, lors du prochain vol d'essai du système de vaisseau spatial Starship, SpaceX a réussi à diffuser un flux en direct de haute qualité depuis le milieu de l'océan. La communication par satellite Starlink a joué un rôle décisif dans l'accomplissement de cette tâche complexe. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Communication stable à travers l'océan et images uniques

Pendant le vol, les spécialistes de l'entreprise ont installé des bouées flottantes spéciales dans la zone où le vaisseau s'est écrasé dans l'eau ou où un atterrissage en douceur sera effectué à l'avenir. Ces appareils jaunes étaient équipés de terminaux Starlink, qui transmettaient en temps réel sur Terre les images prises depuis l'espace et la surface de l'eau. Les vidéos publiées montrent clairement le vaisseau se déplaçant au-dessus de l'océan, atterrissant dans l'eau avec ses moteurs en marche et créant d'immenses éclaboussures.

Il a été révélé que le processus de tournage s'est déroulé dans des conditions de fortes vagues océaniques et de balancement constant des bateaux. Néanmoins, le terminal Starlink a assuré une transmission d'images extrêmement stable avec un temps de latence minimal. La caméra vidéo était montée sur un cardan stabilisateur spécial, ce qui a permis d'atténuer l'effet des vagues et de suivre les dernières secondes pratiquement en direct.

Nouvelles facettes de la technologie

Cet essai a prouvé en pratique le fonctionnement irréprochable du système Starlink non seulement sur la terre ferme, mais aussi sur des plateformes maritimes mobiles et dans des conditions complexes. Grâce aux réseaux d'antennes à commande de phase du système, les terminaux peuvent fonctionner sans interrompre la communication même dans la partie éloignée de l'océan. Cela montre à quel point l'avenir de telles solutions est important non seulement pour les tests de technologies spatiales, mais aussi pour d'autres industries.

Selon les experts, cette technologie pourrait être largement utilisée à l'avenir pour établir un accès Internet et des communications fiables dans la logistique maritime, les expéditions de recherche scientifique et les objets situés loin de l'infrastructure côtière. Pour les projets mondiaux, ces réseaux mobiles et fiables élargissent considérablement la capacité d'échanger des données à n'importe quelle distance.

L'évaluation d'Elon Musk et les projets futurs

Il convient de rappeler qu'un peu plus tôt, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, avait personnellement commenté les résultats du treizième vol d'essai de Starship. Selon lui, l'atterrissage contrôlé de l'étage supérieur du vaisseau spatial dans l'océan Indien a été réalisé avec une précision extrême. Si un tel objectif avait été fixé dans le programme d'essai, le vaisseau aurait pu être attrapé dans les airs à l'aide des « bras » mécaniques de la tour de lancement au lieu de tomber dans l'eau.

Actuellement, les spécialistes de SpaceX analysent ces données et se préparent pour les prochains vols. L'expérience et les images d'essai obtenues grâce aux bouées flottantes dans l'océan serviront de base importante pour perfectionner davantage les technologies d'atterrissage contrôlé et garantir leur sécurité.

StarshipStarlinkSpaceXElon MuskTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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