Le club londonien de Chelsea a officialisé l'arrivée du défenseur central français Maxence Lacroix, en provenance de Crystal Palace. Selon Goal.com, le joueur expérimenté de 26 ans a signé un contrat de longue durée à Stamford Bridge courant jusqu'à la fin de la saison 2032, devenant ainsi un élément clé du projet du nouvel entraîneur Xabi Alonso. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Des objectifs communs avec le nouvel entraîneur

Le défenseur français n'a pas caché sa fierté de rejoindre un grand club londonien et a souligné que sa discussion avec le nouvel entraîneur Xabi Alonso avait été décisive dans son choix. Selon Lacroix, ses ambitions personnelles coïncident pleinement avec la vision du technicien espagnol pour l'avenir du club.

“Je suis extrêmement heureux de faire partie de ce club fantastique,” a déclaré le joueur lors d'une interview accordée au service de presse du club. Il a ajouté que Chelsea est réputé pour sa tradition de victoires et que le haut potentiel des joueurs de l'équipe offre toutes les opportunités pour progresser et remporter des trophées.

Le chemin de Crystal Palace à Londres

Au cours des deux dernières saisons, Maxence Lacroix a disputé 98 rencontres à Selhurst Park, s'imposant comme l'un des défenseurs centraux les plus fiables du football européen. Formé à l'académie de Sochaux, le joueur a remporté la FA Cup, le Community Shield et la Conference League durant cette période, contribuant grandement aux succès historiques de l'équipe.

Ses performances régulières et solides sous le maillot du club lui ont valu d'être appelé en équipe nationale française. Ayant fait ses débuts avec les Bleus au début de l'année, le défenseur a également disputé trois matchs lors de la Coupe du Monde, participant à la quatrième place de la France dans la compétition.

Projets futurs et solidité défensive

Selon les termes de son nouveau contrat, Lacroix devrait assurer la solidité de la ligne défensive de Chelsea pour les saisons à venir. L'entraîneur Xabi Alonso fonde de grands espoirs sur l'expérience du joueur français dans le processus de préparation de l'équipe à la concurrence sur tous les fronts.

Actuellement, le joueur a immédiatement rejoint ses nouveaux coéquipiers pour entamer la préparation des matchs de pré-saison à venir. Sa puissance physique et sa domination dans les duels aériens devraient grandement aider le club londonien à lutter pour des trophées sur tous les tableaux.