La Chine a renforcé sa position dans la course mondiale à la propriété intellectuelle et est devenue le leader mondial incontesté dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. C'est ce qu'a rapporté le site ixbt.com en se basant sur les données de l'Office d'État de la propriété intellectuelle de Chine. Selon les nouvelles statistiques, le pays occupe la première place mondiale en nombre de brevets dans ce domaine. C'est ce qu'indique Ixbt.com rapporte .

Le document indique qu'en 2024–2025, les développeurs chinois ont réussi à enregistrer plus de 43 000 familles de brevets liés à l'intelligence artificielle générative. Le taux de croissance annuel moyen dans ce secteur s'est avéré extrêmement élevé, atteignant 64 %. Les spécialistes soulignent que ces chiffres témoignent du développement rapide des technologies intelligentes dans le pays.

Domination sur le marché mondial des brevets

Dans l'environnement concurrentiel mondial de ce secteur, les entreprises chinoises démontrent une supériorité évidente. Selon le rapport, sur les dix principaux demandeurs de brevets dans le domaine de l'intelligence artificielle générative à travers le monde, pas moins de six sont basés en Chine. Cela signifie que le pays mène la danse non seulement en quantité, mais aussi en qualité dans cette direction technologique.

Si l'on examine les chiffres globaux fournis par les agences gouvernementales, au mois de juin 2026, les développements en matière d'intelligence artificielle, de cloud computing et de big data représentaient 16,5 % de tous les brevets d'invention actifs dans le pays. Le nombre total de brevets d'invention en Chine a atteint 2,36 millions.

Soutien financier et prévisions

Au cours du seul premier semestre de cette année, le gouvernement chinois a délivré 453 000 nouveaux brevets d'invention. De plus, les autorités du pays mettent activement en œuvre des programmes financiers spéciaux afin de stimuler l'activité innovante. Notamment, au cours du premier semestre, plus de 19 000 entreprises ont bénéficié de programmes de financement préférentiel liés à la protection des brevets et des marques.

Selon les prévisions des experts, grâce aux réformes à grande échelle menées, la Chine accèdera à la 10e place de l'Indice mondial de l'innovation d'ici 2025. Cela signifie que le pays a amélioré sa position de 25 rangs par rapport aux indicateurs d'il y a dix ans.