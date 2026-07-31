Il s'avère qu'il est possible de vous surveiller via un simple Wi-Fi

·5·Monde
Il s'avère qu'il est possible de vous surveiller via un simple Wi-Fi

Il s'avère qu'un simple réseau Wi-Fi n'est pas seulement un moyen de se connecter à Internet. Une nouvelle technologie développée par des chercheurs permet de détecter une personne grâce aux signaux Wi-Fi avec une haute précision, même en étant derrière un mur.

Selon les chercheurs, le système analyse la démarche de la personne, la dynamique de ses mouvements et l'impact de son corps sur les ondes Wi-Fi. Comme les mouvements de chaque individu sont uniques, les signaux génèrent une « empreinte numérique » irremplaçable. L'intelligence artificielle traite précisément ces données pour différencier une personne des autres.

Lors des tests, la technologie a permis d'identifier des personnes avec une très haute précision, sans contact physique ni caméras. Les spécialistes soulignent que cette méthode ouvre de grandes opportunités pour les systèmes de sécurité, les maisons intelligentes, la surveillance médicale et les services de secours en cas d'urgence.

Dans le même temps, la technologie a également soulevé des questions liées à la vie privée. Les experts notent qu'il est important de protéger les données personnelles et d'établir des normes juridiques claires lors de l'utilisation de telles capacités.

Selon les scientifiques, bien que la technologie d'identification des personnes par signaux Wi-Fi en soit encore au stade de la recherche, elle pourrait être largement utilisée à l'avenir dans les domaines de la sécurité et des services numériques. Cela montre qu'un réseau Internet ordinaire peut accomplir de nouvelles tâches inattendues.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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