Alfa-Bank présente une nouvelle application pour les propriétaires d'iPhone

Alfa-Bank, l'un des plus grands instituts financiers de Russie, a publié un nouveau logiciel pour ses utilisateurs et l'a mis en ligne sur le catalogue officiel de l'App Store. Selon l'agence de presse TASS, qui cite le service de presse de la banque, il s'agit de l'application « Investpotok » conçue pour les utilisateurs d'iPhone. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce service est destiné aux clients intéressés par la réalisation d'opérations d'investissement et financières, offrant la possibilité d'opérer sur le marché des valeurs mobilières à l'aide d'appareils mobiles. Les représentants de la banque exhortent les utilisateurs à installer immédiatement le nouveau programme.

Actions et privilèges

Selon les informations fournies, il est possible d'ouvrir immédiatement un compte de courtage via la nouvelle application. De plus, afin d'attirer de nouveaux investisseurs, l'organisation financière a annoncé une promotion spéciale selon laquelle les nouveaux clients inscrits recevront des actions d'une valeur pouvant aller jusqu'à 5 mille roubles en cadeau.

Cependant, compte tenu de la situation actuelle et des restrictions sur le marché financier moderne, les employés de la banque ont également ajouté un avertissement important. Selon leurs déclarations, il n'est pas exclu que ce service puisse être supprimé ou bloqué de la plateforme App Store à l'avenir.

Sécurité et perspectives

Ces dernières années, en raison de la politique de l'entreprise Apple dans sa boutique d'applications et des mesures de sanctions, les applications bancaires et financières subissent fréquemment des modifications. Par conséquent, les utilisateurs essaient de télécharger de tels programmes dès qu'ils sont disponibles.

Les experts rappellent que lors de l'installation de telles applications, il convient de faire attention à ce qu'elles proviennent de sources officielles. Il est à noter que la banque elle-même a admis que la nouvelle application « Investpotok » publiée par Alfa-Bank pourrait également fonctionner de manière stable de façon temporaire ou rencontrer des problèmes à l'avenir.

Pour l'instant, la possibilité de télécharger directement l'application depuis l'App Store et de profiter des bonus offerts est maintenue. Les clients de la banque et les nouveaux investisseurs peuvent profiter de cette opportunité pour constituer leur portefeuille d'investissement.