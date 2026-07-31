Ugreen présente le chargeur avancé Nexode Pro de 160 W

Leader sur le marché des chargeurs, Ugreen a présenté son produit le plus avancé et le plus puissant. Selon ixbt.com, le nouveau modèle Nexode Pro 160 W (numéro de catalogue 95127) est reconnu comme la solution la plus parfaite de l'histoire de la marque. Cet appareil attire l'attention non seulement par sa haute puissance, mais aussi par ses technologies modernes et ses fonctions intelligentes. C'est ce qu'annonce Ixbt.com rapporte .

Le nouveau chargeur est basé sur la technologie spéciale GaNInfinity de l'entreprise, qui permet d'atteindre une puissance record dans des dimensions compactes. Les dimensions de l'Ugreen Nexode Pro 160 W sont de 82 × 36.5 × 73 millimètres pour un poids d'environ 310 grammes. C'est un indicateur très raisonnable pour un appareil d'une telle puissance.

Variété de fonctionnalités et de ports

L'appareil est équipé de plusieurs points de connexion, dont deux ports USB-C, un port USB-A et, plus important encore, un câble USB-C amovible intégré d'une longueur allant jusqu'à 70 centimètres. Ce câble peut être fixé confortablement dans huit positions différentes.

La puissance de sortie maximale totale de l'appareil atteint 160 watts. Le câble intégré et le port USB Type-C principal sont capables de délivrer jusqu'à 140 watts. Le deuxième port USB-C prend en charge jusqu'à 100 watts et le port USB Type-A jusqu'à 22.5 watts.

Contrôle intelligent et technologies modernes

Le modèle Nexode Pro prend entièrement en charge la plupart des normes de charge rapide modernes, notamment les protocoles USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP et UFCS. Cela en fait une solution universelle pour tout gadget moderne.

Un autre avantage important de l'appareil est la possibilité de le contrôler à distance via l'application Ugreen Connect. À l'aide des technologies Wi-Fi et Bluetooth connectées à un smartphone, il est possible de surveiller à distance les paramètres du chargeur, de modifier les réglages de puissance, d'activer les fonctions de coupure de protection et de mettre à jour le logiciel.

De plus, le boîtier dispose d'un écran couleur qui affiche en temps réel les principaux indicateurs tels que la puissance actuelle, la tension, le courant, la température et l'état général. Actuellement, ce gadget avancé est en vente au prix conseillé de 149 dollars, mais une réduction de 20 % est offerte les premiers jours de vente.