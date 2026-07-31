Déclarations contradictoires : Trump refuse de fournir 300 missiles Patriot à Kyiv

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Déclarations contradictoires : Trump refuse de fournir 300 missiles Patriot à Kyiv

Le président américain Donald Trump a rejeté la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant la livraison de 300 missiles interceptors pour les systèmes de défense aérienne Patriot à utiliser cet hiver. C'est ce qu'a rapporté le magazine The Atlantic en citant des sources. Cela pourrait porter un coup dur aux projets de Kyiv visant à protéger ses infrastructures énergétiques contre les missiles balistiques.

Une licence au lieu de missiles prêts à l'emploi : Une proposition qui ne résout pas le problème

Selon les informations de la publication, au lieu de fournir des missiles prêts à l'emploi, Trump a promis à Zelensky, lors de négociations au début du mois à Ankara, de délivrer une licence permettant à l'Ukraine de produire elle-même ses propres intercepteurs Patriot.

Cependant, des experts soulignent que l'Ukraine ne pourra pas mettre en place une production en série avant de nombreuses années pour créer la technologie et les capacités de production nécessaires. Cela ne répond donc pas aux besoins de défense de la saison hivernale en cours.

Confusion diplomatique : Qui a accepté et qui hésite ?

Des confusions diplomatiques entourent également la question du transfert de la technologie Patriot. Deux jours après la réunion à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky avait affirmé que le leader américain avait accepté de transférer la technologie à Kyiv.

Cependant, dans une interview précédente accordée au journal britannique Financial Times, Trump a décrit un scénario totalement différent. Il a déclaré qu'il n'était "pas encore sûr" que les États-Unis accordent à l'Ukraine une licence pour la production de missiles antiaériens Patriot, tout en soulignant que Washington "étudiait la question".

Analyse du désaccord sur les Patriots entre Trump et Zelensky

Problème / Information

Détails et Résultat

Demande de l'Ukraine

300 missiles Patriot pour la défense cet hiver

Réponse de Trump (selon The Atlantic)

Refus

Alternative proposée

Licence de production de missiles

Évaluation de la proposition alternative

Il faudra des années pour lancer la production

Statut du transfert de technologie

Zelensky : "Accepté" ; Trump : "Pas encore sûr"

Conclusion et Analyse : Une période d'incertitude stratégique

Le refus de Trump de fournir des missiles prêts à l'emploi et sa proposition d'une licence à long terme à la place (ce qui, selon sa déclaration au Financial Times, n'est pas encore certain non plus) témoignent d'un changement potentiel important dans la politique d'aide militaire des États-Unis envers l'Ukraine. Trump ne souhaite pas épuiser l'arsenal précieux des États-Unis et incite Kyiv à compter davantage sur ses propres forces.

La licence proposée, même si elle se concrétise, pourrait être une solution à long terme, mais elle n'aidera pas à protéger l'Ukraine contre les attaques de missiles russes aujourd'hui. Le fossé entre les déclarations de Zelensky et de Trump soulève quant à lui des questions sur la confiance et la communication dans les relations futures entre Kyiv et Washington. Le risque d'un hiver très difficile pour l'Ukraine s'est accru.

Partagez cette information géopolitique importante avec vos amis et passionnés d'analyse ! Beaucoup voudront probablement en savoir plus sur ce nouveau tournant dans l'aide américaine à l'Ukraine.

Selon vous, la proposition de licence de Trump est-elle utile pour l'Ukraine ou s'agit-il simplement d'une tactique pour gagner du temps ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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