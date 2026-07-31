Transfert de Matias Soulé : son agent le propose au Milan AC

Le milieu de terrain de la Roma Matias Soulé pourrait quitter l'équipe, son agent proposant ses services au Milan AC depuis plusieurs jours. Selon Goal.com, les négociations concernant son avenir et les conditions du transfert sont sur le point de commencer. C'est ce que rapporte Goal.com .

La saison dernière, le talentueux joueur argentin a disputé un total de 41 matches en Serie A et en Ligue Europa, marquant 7 buts et délivrant autant de passes décisives. Malgré cela, ces statistiques n'ont pas suffi pour lui assurer une place de titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur.

Les facteurs à l'origine du transfert

La prolongation du contrat de Paulo Dybala et l'arrivée de coéquipiers ont encore réduit les chances de Matias Soulé dans l'effectif. Afin d'assurer sa stabilité financière et de réunir des fonds grâce aux transferts, le club romain a décidé de vendre le joueur, bien qu'il dispose d'un contrat à long terme courant jusqu'en 2029.

La direction prévoyait de vendre le joueur en Arabie saoudite pour 40 millions d'euros, mais l'ancien joueur de la Juventus a refusé cette offre, souhaitant poursuivre sa carrière en Europe. Il préfère rester en Italie ou jouer dans une autre équipe européenne.

L'intérêt du Milan AC et le prix

L'agent Martin Guastadisegno a présenté les qualités de son client au Milan AC. Selon les experts, ce gaucher qui évolue en soutien des attaquants pourrait apporter un renfort précieux à l'équipe.

Pour l'instant, la direction du Milan n'a pas pris de décision finale concernant ce transfert. Cependant, selon les premières conditions, le club romain pourrait exiger un prix de base fixe de 30 millions d'euros et environ 2 millions d'euros de bonus.

Matias Soulé souhaite ardemment rejoindre le Milan AC pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau et gagner en visibilité. Des négociations officielles entre les parties sont attendues prochainement.