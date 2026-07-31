Prolifération des requins sur les côtes de New York et surveillance renforcée par drones

Cet été, face aux observations fréquentes de requins sur les côtes du nord-est des États-Unis, la police de New York (NYPD) a intensifié la surveillance par drones sur les plages de la ville. Ce nouveau système permet aux sauveteurs de surveiller la situation depuis le ciel, servant à détecter les requins avant qu'ils ne s'approchent des nageurs.

Il est indiqué que l'unité spéciale Technical Assistance Response Unit (TARU) de la NYPD utilise des drones pour diverses missions de sécurité. Ils effectuent des tâches telles que le sauvetage de personnes en difficulté dans l'eau, l'assistance aux opérations de recherche et de sauvetage, la surveillance des plages fréquentées et le suivi des requins se déplaçant près de la côte.

Des agents spécialement formés effectuent des patrouilles régulières dans le ciel des plages de la ville en coopération avec les sauveteurs. Cela sert de mesure de sécurité supplémentaire contre les requins, considérés comme l'un des prédateurs les plus dangereux de l'océan.

Si un requin est détecté par les drones, les opérateurs en informent immédiatement les sauveteurs. Ensuite, par mesure de précaution, les baigneurs sont immédiatement évacués de l'eau.

Selon le département des Parcs et des Loisirs de la ville de New York, du 1er au 5 juillet un total de 16 requins ont été observés près de la plage de Rockaway. Parmi eux, 7 ont été détectés précisément grâce aux drones de la NYPD.

Les experts soulignent que les attaques de requins sont très rares dans les eaux de New York. Cependant, la surveillance effectuée par drones permet aux sauveteurs de détecter le danger plus tôt et de garantir la sécurité des vacanciers.

Selon les données du Musée d'histoire naturelle de Floride, sur une période de plus de 150 ans précédant 2022, seulement 12 attaques de requins non provoquées ont été enregistrées dans la région de New York. En même temps, ces dernières années, on a observé une augmentation temporaire du nombre de rencontres non fatales avec des requins sur les côtes de Long Island et de la ville de New York.