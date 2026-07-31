La position ferme du Real : un ultimatum posé à Vinícius, nouveau contrat ou vente

Le Real Madrid souhaite régler rapidement la question de la prolongation de contrat de son attaquant vedette brésilien Vinícius Junior . Selon les informations du média influent Marca, la direction des « Merengues » a soumis une offre finale et définitive aux représentants du joueur. Ne souhaitant pas faire traîner les négociations, le club a fixé une condition claire à Vinícius.

« Pas d'augmentation de salaire, négociations closes »

Les Madrilènes ne prévoient ni d'augmenter le montant du salaire proposé ni d'ouvrir un nouveau cycle de négociations. La direction du Real a fait savoir qu'elle n'était pas prête à modifier la grille salariale en vigueur pour Vinícius ni à faire de lui le joueur le mieux payé de l'effectif. Préserver la hiérarchie financière de l'équipe demeure l'une des priorités absolues du club.

Un refus mènera à la vente

La gravité de la situation réside dans le fait que si Vinícius rejette cette dernière offre, le Real le placera sur la liste des transferts. Les dirigeants du club commenceraient alors sérieusement à envisager des options de vente dès le prochain mercato estival. Actuellement âgé de 26 ans et au sommet de sa forme, l'attaquant brésilien est lié au club jusqu'en 2027, mais le Real ne veut pas prendre le risque de le voir partir gratuitement plus tard.

Cette démarche s'inscrit dans la politique de transferts du Real ces dernières années : le club n'hésite pas à adopter une position intransigeante sur les exigences financières, même avec ses plus grandes stars (comme en témoignent les cas de Ramos ou de Cristiano Ronaldo). Bien que Vinícius soit l'un des piliers de l'équipe, le club refuse de rompre l'équilibre interne.

Vinícius est-il heureux à Madrid ?

Cette tournure abrupte des négociations soulève des questions sur l'avenir heureux de Vinícius à Madrid. S'il se considère comme la star principale de l'équipe, la direction ne souhaite pas l'élever au rang de joueur le mieux rémunéré. Ce désaccord en interne pourrait potentiellement impacter ses performances et l'atmosphère au sein du vestiaire.

Le Real Vinícius Juniorpourrait également réinvestir l'argent de la vente pour renforcer d'autres postes. Ce serait sans aucun doute l'un des feuilletons majeurs du marché des transferts.

Partagez cette information cruciale avec vos amis et les passionnés de football ! Beaucoup pourraient être intéressés d'apprendre l'ultimatum posé par le Real à Vinícius.

Selon vous, Vinícius acceptera-t-il la dernière offre du Real ou quittera-t-il Madrid ? Laissez votre avis dans les commentaires !