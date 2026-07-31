Tesla pourrait vendre ou scinder son activité en Chine

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Tesla pourrait vendre ou scinder son activité en Chine

Selon le Wall Street Journal, Tesla envisage de scinder ou de vendre l'intégralité de son activité en Chine afin d'accélérer une fusion potentielle avec SpaceX. Cette démarche pourrait provoquer des changements radicaux sur le marché automobile mondial et remodeler fondamentalement la structure de l'entreprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Se basant sur ses propres sources, la publication indique que certains membres de la direction de Tesla ont reçu l'instruction de se préparer à des scénarios de scission, de vente ou même de fermeture des actifs en Chine. Ce processus pourrait être réalisé très rapidement sous forme de spin-off, car le PDG Elon Musk avait précédemment demandé d'être prêt à une telle séparation en raison de situations géopolitiques potentielles autour de Taïwan.

Intégration avec SpaceX et exigences de sécurité

La dissociation du marché chinois des opérations mondiales devrait grandement faciliter le processus de fusion de Tesla avec SpaceX. Il est bien connu que SpaceX est un sous-traitant du département de la Défense des États-Unis et doit se conformer à des réglementations très strictes en matière de sécurité civile et nationale. Ces exigences constituaient l'un des facteurs entravant une synergie potentielle entre les entreprises.

En même temps, cette décision pourrait représenter une concession majeure et une perte stratégique importante pour Tesla. Ces dernières années, la Chine est devenue non seulement un vaste marché pour la vente de véhicules électriques, mais aussi un centre de production clé approvisionnant la région asiatique et même l'Europe. La Gigafactory en Chine joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement globale de l'entreprise.

Aucune déclaration officielle n'a encore été faite quant au calendrier ou à la forme exacte de la réalisation de ce plan. Cependant, ces informations ont déjà suscité un grand intérêt sur les marchés technologiques et financiers, provoquant des discussions intenses parmi les analystes.

TeslaSpaceXChineElon MuskIndustrie Automobile
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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