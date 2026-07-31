Casemiro admet qu'il rêvait de jouer dans la même équipe que Lionel Messi

Le milieu de terrain renommé Casemiro s'est exprimé sur la nouvelle page de sa carrière, l'opportunité de jouer aux côtés de Lionel Messi et les défaites douloureuses en équipe nationale. Connu pour ses performances brillantes sous les maillots de Manchester United et du Real Madrid, le joueur expérimenté a rejoint le club de MLS de l'Inter Miami en tant qu'agent libre et a disputé son premier match avec sa nouvelle équipe, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations d'ESPN, bien que le footballeur brésilien de 34 ans ait reçu des offres de plusieurs clubs européens, notamment en Italie, son objectif principal était précisément de rejoindre l'équipe de Miami. Par conséquent, il a rejoint cette équipe de stars où il évoluera aux côtés de ses anciens rivaux Lionel Messi et Luis Suárez.

D'adversaire redoutable sur le terrain à coéquipier fidèle

Ayant affronté à de nombreuses reprises Lionel Messi lors des intenses Clasicos en Liga espagnole, Casemiro a reconnu l'attaquant argentin comme l'une des plus grandes figures du monde du football. Selon lui, arrêter Messi tout seul était une tâche impossible et il a toujours dû compter sur l'aide de ses coéquipiers.

« Vous ne pouvez pas imaginer les maux de tête que Messi m'a causés », déclare Casemiro. « Bien sûr, j'ai toujours rêvé de jouer avec les meilleurs. Il était impossible de l'arrêter en solitaire. Je suis très heureux d'être maintenant à ses côtés et je veux continuer à remporter des trophées ensemble. C'est l'un des dieux du football, ou pourrais-je dire le dieu du football lui-même ».

Des souvenirs douloureux en Coupe du Monde

Le footballeur brésilien s'est également remémoré la douloureuse défaite subie face à l'équipe nationale de Norvège lors de la Coupe du Monde 2026. Les actions d'Erling Haaland, qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre et mis un terme au parcours du Brésil dans la compétition, ont laissé une forte impression à Casemiro.

« Ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde... nous parlons de Haaland, l'un des meilleurs attaquants numéro 9 au monde, et il a marqué deux buts », a ajouté le milieu de terrain expérimenté. Il a souligné que dans son enfance, il n'aurait jamais imaginé disputer trois Coupes du Monde avec le Brésil, mais qu'il est fier d'avoir eu cette opportunité.