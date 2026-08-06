David Raya élu meilleur gardien de la Premier League anglaise

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David Raya élu meilleur gardien de la Premier League anglaise

Le gardien d’Arsenal David Raya a été désigné meilleur portier actuel de la Premier League anglaise, mais il est aussi considéré comme l’un des footballeurs les plus malchanceux au monde. Dans une interview accordée à GOAL, l’ancien gardien du club londonien Graham Stack a évoqué les immenses succès de l’Espagnol en club et la rude concurrence en sélection. Goal.com rapporte .

Ayant débuté sa carrière dans des équipes de divisions inférieures comme Southport et Blackburn Rovers, David Raya a progressé étape par étape avant de rejoindre la Premier League avec Brentford. Arrivé à l’Emirates Stadium en 2023, le gardien espagnol a d’abord devancé Aaron Ramsdale dans la concurrence pour une place de titulaire, puis a remporté le trophée Golden Glove trois saisons consécutives.

L’injustice sur la scène internationale

Solide en club et champion d’Angleterre avec Arsenal, le gardien de 30 ans reste dans l’ombre d’Unai Simón en sélection. Selon Graham Stack, Raya est actuellement le gardien le plus malchanceux du monde, car ses performances prouvent qu’il mérite une place de titulaire dans n’importe quelle grande sélection.

Malgré tout, le parcours réussi de l’Espagne en Coupe du monde justifie dans une certaine mesure le choix du sélectionneur. Les performances fiables d’Unai Simón et les résultats de la sélection ont laissé Raya sur le banc, une situation jugée quelque peu incompréhensible et décevante par son compatriote et les supporters.

Leadership et confiance sur le terrain

L’interlocuteur de GOAL affirme que David Raya est aujourd’hui le meilleur gardien de la Premier League anglaise à tous points de vue. Sa régularité, ses séries sans encaisser de but, ses arrêts décisifs et son activité sur le terrain le démontrent clairement.

Grâce à sa capacité à anticiper le danger, à son activité et à son caractère ainsi qu’à ses qualités de leader au sein du club londonien, Raya est devenu l’un des véritables cadres de l’équipe. Pour Graham Stack, les progrès et le professionnalisme du gardien espagnol à Arsenal en ont fait l’un des meilleurs portiers du club et de toute la Premier League.

David RayaArsenalPremier LeagueGraham StackÉquipe D’Espagne
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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