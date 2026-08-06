Kristian Norgor quitte Arsenal pour Everton

Le milieu de terrain d’Arsenal, club londonien, Kristian Norgor poursuivra sa carrière à Everton. Le Danois de 32 ans a signé un contrat de deux ans avec le club de Liverpool, pour un montant de 7 millions de livres sterling. Goal.com a rapporté cette information. À ce sujet, Goal.com a rapporté .

L’expérimenté milieu défensif avait rejoint Arsenal en provenance de Brentford l’été dernier. Malgré les succès de l’équipe en championnat national, il n’a pas réussi à s’imposer régulièrement dans le onze de départ sous la direction de Mikel Arteta. Le joueur a donc décidé de rejoindre une autre équipe afin d’obtenir davantage de temps de jeu.

Le conseil de Mikel Arteta

Selon Norgor, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a soutenu son transfert à Everton et l’a accueilli favorablement. Le technicien espagnol garde de chaleureux souvenirs de ce club et de son entraîneur, puisqu’il a joué à Liverpool sous les ordres de David Moyes durant sa carrière de footballeur.

« J’ai beaucoup parlé avec lui de ce transfert potentiel. Arteta n’a dit que des choses positives sur Everton et David Moyes », a déclaré Kristian Norgor au service de presse du club.

Une recrue importante pour Everton

Désireux de renforcer son effectif avant la nouvelle saison, David Moyes se réjouit d’avoir recruté un joueur expérimenté. Kristian Norgor est devenu la quatrième recrue officielle du club de Liverpool lors du mercato estival.

Après une seule saison à Arsenal, le joueur a fait partie de l’équipe historique qui a remporté le titre de champion d’Angleterre en Premier League. Cependant, le fait de n’avoir disputé que 20 matches toutes compétitions confondues, dont seulement 7 comme titulaire, a été la principale raison de son départ.