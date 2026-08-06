Marco Palestra se réjouit de son transfert à Chelsea

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Marco Palestra se réjouit de son transfert à Chelsea

Le jeune défenseur Marco Palestra, qui a rejoint Chelsea, se dit prêt à commencer sa carrière en Premier League et souligne son immense satisfaction après ce transfert. Selon Goal.com et Sky Sport Italia, le footballeur italien a rejoint le club londonien lors du mercato estival, au terme d’une lutte acharnée, et participe actuellement au stage de préparation de l’équipe. Goal.com rapporte que

Le joueur de 21 ans a rejeté l’intérêt de l’Inter au moment du transfert et a finalement choisi Chelsea. Le club londonien a remporté la course en proposant 10 millions d’euros supplémentaires, bonus compris, par rapport à l’offre de son rival.

Le rythme élevé du football anglais

Palestra a déjà commencé à participer aux entraînements et aux matchs amicaux de sa nouvelle équipe. Il a notamment disputé 65 minutes lors de la rencontre face à la Juventus, à Hong Kong. Le défenseur tente de s’adapter rapidement aux spécificités du football anglais et à son rythme élevé.

Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, le joueur a évoqué le prestige du championnat anglais : “Je suis très heureux et j’ai hâte de commencer à jouer en Premier League, car c’est très excitant. Je sais que chaque match là-bas, que ce soit contre une grande équipe ou une autre formation, est extrêmement intéressant”, a-t-il déclaré.

Une adaptation rapide et le soutien de l’équipe

Le jeune talent, formé à l’Atalanta, a particulièrement souligné le niveau élevé de la préparation physique et l’intensité du jeu en Angleterre. Selon lui, son adaptation à ce nouvel environnement se déroule sans difficulté.

“C’est un monde extraordinaire, car le niveau d’intensité et des duels physiques est très élevé. Je remercie mes coéquipiers et le staff technique, qui m’aident depuis le premier jour, sur le terrain comme en dehors”, a ajouté le joueur.

La première saison de Marco Palestra à Chelsea et ses performances en Premier League suscitent un grand intérêt dans le monde du football. Les dirigeants et le staff technique du club placent de grands espoirs dans ce jeune défenseur, qui s’est illustré dans le championnat italien.

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Jahongir Tursunov
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