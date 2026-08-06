Une fille de 12 ans se met en danger pour sauver ses camarades de classe

En 2026, une tragédie survenue à Tumbler Ridge, une ville de la province canadienne de la Colombie-Britannique, a bouleversé tout le pays. Au cours de l’incident, un individu armé de 18 ans a fait irruption dans une école, ouvert le feu, puis s’est dirigé vers la bibliothèque.

C’est à ce moment-là que Maya Gebala, 12 ans, a fait preuve d’un grand courage en se mettant en danger pour protéger ses camarades. La jeune fille a été grièvement blessée par balle à la tête et au cou lors de l’attaque, mais les médecins ont réussi à lui sauver la vie.

Maya a subi avec succès plusieurs interventions chirurgicales complexes, dont une cranioplastie visant à reconstruire son crâne. Elle a maintenant été transférée des soins intensifs vers une chambre ordinaire et poursuit un long processus de rééducation. La jeune fille a commencé à communiquer avec ses proches et les médecins à l’aide d’une tablette spéciale et de boutons « oui » et « non ».

Le courage dont Maya a fait preuve pour sauver ses camarades a été largement salué au Canada. Nombreux sont ceux qui la décrivent comme une véritable héroïne, qui a risqué sa vie pour protéger les autres.