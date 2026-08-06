Jamie Carragher critique le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor

L’ancien défenseur emblématique de Liverpool, Jamie Carragher, a vivement critiqué la décision de l’attaquant Mohamed Salah de rejoindre le club turc de Trabzonspor. Selon lui, la star égyptienne mérite encore pleinement de jouer dans l’un des cinq grands championnats européens au vu de son niveau actuel, tandis que la Süper Lig turque est légèrement en dessous de son potentiel. C’est ce que rapporte Goal.com qui l’annonce.

Rappelons qu’après plusieurs mois de rumeurs, Salah a quitté Liverpool en tant qu’agent libre et a été accueilli en grande pompe à l’Akyazı Arena devant des milliers de supporters. Malgré l’intérêt de longue date de la Saudi Pro League et de plusieurs clubs européens prestigieux, l’attaquant expérimenté a accepté de signer un contrat de deux ans avec le club turc.

Les propos de Carragher sur les clubs prestigieux

Invité du podcast Football Ramble, Jamie Carragher n’a pas caché sa surprise et s’est dit déçu du départ de Salah des championnats européens traditionnels de premier plan. Selon lui, les exigences financières du joueur ont peut-être effrayé certains grands clubs européens, mais il aurait été plus logique qu’il réduise légèrement ses prétentions et choisisse l’Italie ou un autre championnat prestigieux.

“Je n’ai jamais cru qu’il partirait en Arabie saoudite, car il est largement au-dessus de ce niveau. Je pensais qu’il pouvait jouer en Serie A. La Turquie me semble être un championnat d’un niveau légèrement inférieur”, a déclaré Carragher.

Salaire et détails du contrat

Selon la source, Trabzonspor, qui a terminé la dernière saison de Süper Lig turque à la troisième place, a présenté à Salah une offre financière attractive comprenant un revenu annuel de 17 millions d’euros. Le joueur, qui percevait 400 000 livres sterling par semaine à Liverpool, a finalement choisi le club turc.

Selon Carragher, Salah aurait dû, tout en restant fidèle à ses statistiques personnelles et à ses ambitions, rejoindre une équipe plus prestigieuse, à l’image de Cristiano Ronaldo. Même si Trabzonspor participera à la Ligue Europa la saison prochaine, l’expert a souligné que le niveau de jeu quotidien du joueur était supérieur à celui de ce championnat.

® Jamie Carragher a ajouté que, lorsqu’il existe la possibilité de jouer à San Siro sous les couleurs de clubs historiques comme l’AC Milan ou la Juventus, de participer à de grands matchs et aux compétitions européennes, choisir le championnat turc représente un pas en arrière pour un attaquant.