Héctor Bellerín a mené le Real Betis sur le terrain comme capitaine face à son ancien club, Arsenal

Le défenseur du Real Betis Héctor Bellerín n’a pas caché sa grande fierté après le match amical disputé à Dublin contre son ancien club, Arsenal. L’équipe espagnole s’est imposée avec autorité sur le score de 3-1, grâce à trois buts. Pour le joueur de 31 ans, cette rencontre a été non seulement une étape importante de la préparation d’avant-saison, mais aussi un moment très émouvant et riche en sensations sur le plan personnel. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, Héctor Bellerín avait spécialement demandé à porter le brassard de capitaine pour cette rencontre. Après ses années passées sous les couleurs londoniennes, il a eu l’occasion de retrouver sur le même terrain ses anciens coéquipiers ainsi que l’entraîneur Mikel Arteta. Formé à l’académie d’Arsenal, le défenseur a joué plus de dix ans au sein du club et en était devenu le capitaine.

Le brassard et les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers

Pendant le match, Héctor Bellerín a particulièrement remercié son coéquipier Marc Bartra, soulignant que celui-ci lui avait cédé le brassard sans la moindre objection. Selon le défenseur, il tenait énormément à assumer cette magnifique responsabilité et à retrouver une nouvelle fois ses anciens proches. Les supporters du club anglais gardent également un souvenir chaleureux de Bellerín, ce qui a renforcé l’importance de cette rencontre amicale.

Cette rencontre n’a pas seulement été dominée par l’émotion : le Real Betis a également affiché un jeu très structuré et solide sur le terrain. Les représentants espagnols ont bien neutralisé les attaques adverses, exploité efficacement leurs occasions et fait preuve d’une grande organisation face à une équipe de Premier League anglaise.

Discipline tactique et résultat positif

Après la rencontre, Héctor Bellerín a salué la prestation de son équipe, en soulignant notamment le rôle essentiel de la solidarité et de la compréhension mutuelle au sein de la défense. Selon lui, le match a été bénéfique pour les deux équipes, la possession ayant été équilibrée, et les supporters ont assisté à une rencontre intéressante et plaisante à regarder.

Malgré les difficultés posées par Arsenal en première période, les joueurs du Real Betis ont su garder le contrôle de la situation. Dans son interview, Bellerín n’a pas caché sa gratitude envers la vie, qui lui a permis de profiter de moments aussi extraordinaires, et a ajouté que ce résultat positif donnerait à l’équipe une grande confiance pour les prochains matchs.