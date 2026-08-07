Le nombre de débris spatiaux retombant sur Terre a fortement augmenté

Selon The New York Times, le nombre de débris spatiaux en orbite terrestre augmente rapidement. Cela entraîne également une hausse annuelle du nombre d’objets artificiels qui rentrent dans l’atmosphère.

Les Forces spatiales américaines auraient signalé le retour dans l’atmosphère terrestre d’environ 820 objets spatiaux au cours des 12 derniers mois. À titre de comparaison, ce chiffre n’était que d’environ 110 il y a 10 ans. Les experts expliquent principalement cette hausse par la mise en orbite de mégaconstellations composées de milliers de satellites par SpaceX et d’autres entreprises.

Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), les objets spatiaux de plus d’un mètre rentrent dans l’atmosphère terrestre en moyenne une fois par semaine. La plupart brûlent entièrement sous l’effet des frottements dans les couches supérieures de l’atmosphère.

Parallèlement, les scientifiques soulignent que certaines parties de lanceurs et de satellites fabriquées à partir d’alliages résistants aux hautes températures, comme le titane, l’acier inoxydable ou l’Inconel, pourraient ne pas brûler complètement. Ces fragments pourraient atteindre la surface de la Terre, même si de tels incidents restent très rares.

Selon les experts, le risque pour les populations terrestres reste très faible pour le moment. Environ 75 % de la surface de la Terre étant recouverte d’eau, de nombreux débris tombent précisément dans les océans. Toutefois, avec l’augmentation constante du nombre de vols spatiaux et de satellites, le contrôle des débris spatiaux et leur retrait sécurisé de l’orbite resteront des enjeux majeurs à l’avenir.